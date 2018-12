El Baxi suma afició i il·lusions per Nadal

No per més repetides les imatges deixen de ser diferents cada any ni deixen de reflectir la il·lusió dels seus protagonistes, no només els que reben la visita, sinó també els que la fan. Els jugadors i el cos tècnic del Baxi Manresa van contactar ahir, aprofitant la proximitat de les festes nadalenques, amb dos col·lectius especialment sensibles. Van començar per Ampans i van acabar amb la unitat de pediatria de Sant Joan de Déu, on els més petits han de passar aquests dies de manera forçada.

L'expedició va començar a Garden Ampans, al terme de Santpedor, on les persones que hi treballen van mostrar als jugadors la gran varietat de plantes que hi ha i les composicions que duen a terme. Tot seguit, es van traslladar a la Fundació Ampans, on van visitar la residència, el centre de dia i l'escola. Es van fer un tip de signar autògrafs, van llegir pancartes encoratjant-los i, fins i tot, alguns d'ells van assistir a alguna exhibició de bàsquet de part de les persones que hi ha. El seu responsable, Toni Espinal, va fer un paral·lelisme entre l'esforç que s'hi fa i el que duen a terme els jugadors del Baxi a les pistes.

Regals per als més petits



La segona parada va ser a Sant Joan de Déu, on van arribar al migdia. A la unitat de pediatria, els jugadors es van dividir en tres grups. Un d'ells va anar a la unitat de nounats, un altre es va dirigir a la de nens més grans, a les habitacions a una sala de jocs habilitada, i un duet format per Álvaro Muñoz i Marko Lukovic es va traslladar a urgències. Allà hi havia dos joves aficionats del Baxi que havien expressat la seva voluntat de poder ser visitats pels seus ídols.

Menstrestant, la petita Aran havia de ser acompanyada per la seva mare per atrevir-se a saludar els gegants que envaïen el lloc on sol pintar i jugar. Per sort, Jakis Gintvainis se li va apropar amb un parell d'obsequis i el somriure va aparèixer a la seva cara. El mateix lituà i Iffe Lundberg es van haver de vestir amb bates adequades per entrar a algunes habitacions de nens i nenes amb problemes respiratoris, espantats a l'inici però alegres després. La visita va acabar amb la foto d'un personal gairebé més il·lusionat que els petits i amb les paraules d'agraïment del doctor Santiago Nevot.