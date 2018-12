Doellman, amb molèsties a l'esquena, s'afegeix als jugadors del Baxi amb problemes físics

Justin Doellman, l'ala pivot titular del Baxi Manresa, s'està sotmetent a proves per saber l'abast de les molèsties a l'esquena que l'han afectat durant aquesta setmana. En les properes hores, s'espera que el Bàsquet Manresa informi del seu estat. Doellman, de 33 anys, va tenir una lesió a la cama esquerre abans de començar la lliga i ha jugat 6 dels 12 partits que ha disputat el Baxi amb unes mitjanes de 23 minuts, 8,7 punts, 4,5 rebots i 9,3 de valoració.

L'excel·lent classificació del Baxi Manresa, sisè amb 7 victòries en 12 partits a la lliga Endesa, té encara més mèrit si es tenen en compte els problemes en forma de lesions que ha tingut l'equip des de la pretemporada. Els darrers dies no han estat una excepció. Marko Lukovic es va perdre el partit contra el Tecnyconta per un cop al dit petit de la mà dreta que des del club es va informar que li va afectar un lligament i avui s'ha de saber si podrà jugar o no a la pista de l'Obradoiro, El que no hi serà és el base lituà Jakis Gintvainis amb una ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerre, que el deixa un mes fora de les pistes segons ha informat el Bàsquet Manresa aquest dijous. Iffe Lundberg haurà de jugar minuts com a director de joc quan Alex Renfroe no estigui en pista.

L'estat de Doellman és important per la disponibilitat dels pivots i ala-pivots. Amb la lesió de Jordan Sakho, per a tres mesos, només hi ha Cady Lalanne com a cinc i, de moment, no s'ha anunciat cap fitxatge. Almenys el Bàsquet Manresa s'ha assegurat, per unes setmanes més, la continuitat del serbi Nikola Dragovic que acabava el seu contracte temporal després del partit del Tecnyconta.