Doellman és baixa per a Santiago i Pere Tomàs és dubte

El Baxi Manresa ha tingut una setmana plena d'activitats nadalenques i també d'incidències físiques. Continua la plaga de lesions que contrasta amb la brillant classificació i els dos darrers afectats són Justin Doellman i Pere Tomàs. Com va avançar ahir Regio7, Justin Doellman no s'ha entrenat en els darrers dies per molèsties a l'esquena i el tècnic Joan Peñarroya (al Bàsquet Manresa acostuma a ser l'entrenador qui dóna les notícies mèdiques) ha confirmat que la causa és una lumbalgia aguda. L'ala pivot americà no jugarà al Multiusos Fontes do Sar contra el Monbus Obradoiro aquest diumenge i la seva baixa s'afegeix a la del base Jakis Gintvainis que estarà un mes de baixa per un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerre. A més, cal recordar que no estaran disponibles durant setmanes els pivots Jordan Sakho ni Paco del Águila.

En l'apartat dels dubtes per al partit a la pista de l'Obradoiro hi ha Marko Lukovic i Pere Tomàs. Pel que fa al serbi, ha millorat de la seva lesió al dit petit de la mà dreta i ja ha fet algun entrenament amb la resta de companys. Tot apunta que pot estar disponible per a Peñarroya. Quant a Pere Tomàs té molèsties al quadriceps de la cama esquerre i caldrà veure com es troba en les properes hores d'aquesta lesió muscular per veure si participa i, en quines condicions, en el partit contra el Monbus.

En la banda positiva, la setmana ha tingut la confirmaciió que Nikola Dragovic continuarà unes setmanes més al Baki, un element més necessari que mai per la manca d'efectius en les posicions de pivots i en uns partits que decidiran si el Bàsquet Manresa es classifica o no per a la Copa del Rei. L'altra bona notícia es la incorporació del pivot gironí d'origen gambià, Yankuba Sima.Aquest jugador de 2,09 i 22 anys, internacional en categories inferirors per Espanya i amb formació esportiva als Estats Units, ja va ser al Manresa en la pretemporada, va jugar amistosos i el partit de Lliga Catalana contra el Barça Lassa, a Lleida. Sima s'ha estat entrenant amb el Cafés Candelas Breogán però sense arribar a jugar cap partit; aquest divendres ja està a les ordres de Peñarroya i, si la documentació arriba, ja entrarà en la convocatòria per al partit contra el Monbus Obradoiro. S'ha de veure si Peñarroya torna a incloure els júniors Efambé i Treviño que van debutar en la última jornada contra el Tecnyconta. En la classificació, el Baxi és el sisè amb 7 victòries i 5 derrotes; el Monbus Obradoiro, dotzè amb 5-7.