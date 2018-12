Donen per feta la marxa de Renfroe al Partizan l'1 de gener

El base del Baxi Manresa Alex Renfroe deixarà l'equip el proper 1 de gener. Aquesta és la informació desvetllada avui pel portal BasketballSphere, que apunta que el nord-americà s'incorporarà a l'equip serbi, que ha assegurat la seva presència al Top-16 de l'Eurocup i que es troba en cinquena posició de la Lliga Adriàtica. Compartiria direcció de joc amb un altre base serbi, Markus Paige.

La marxa de Renfroe ja va ser avançada per L'Esportiu fa unes setmanes, una informació que va ser negada pel club, tot i que la frase exacta del tècnic, Joan Peñarroya, va ser que "es menjarà els torrons aquí", fet que serà cert, ja que el jugador actuarà diumenge contra l'Obradoiro i el proper dia 29 a Tenerife. Per tant, encara serà jugador del Bàsquet Manresa per Nadal, tot i que després executarà la clàusula que hi ha al seu contracte i que li permet marxar. El club bagenc admet contactes i remet a la xifra que hi ha a aquesta clàusula, que serà la que pagarà el Partizan i la que permetrà al Baxi afrontar el fitxatge del seu substitut.

Aquesta situació representa un nou problema per a un Baxi assolat per les baixes, ja que aquesta setmana s'ha conegut que l'altre base de l'equip, Jokubas Gintvainis, no podrà jugar durant el proper mes per un problema muscular. Això provocarà que el club hagi de fitxar un nou director de joc per rellevar Renfroe i és possible que ho faci abans de la marxa d'aquest.

Serà el cinquè equip del jugador representat per Misko Raznatovic en menys d'un any, després d'haver actuat al Galatasaray, a l'Avellino, als Leones de Ponce i al Baxi Manresa abans de desembocar al Partizan.