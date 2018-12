Gintvainis és baixa per un mes i fan proves a Doellman

Els problemes físics continuen per al Baxi Manresa, paral·lels a la seva magnífica classificació en la lliga Endesa, en posició de Copa del Rei. Ahir, el club va anunciar la lesió del base lituà Gintvainis, que el mantindrà fora de joc per un període d'un mes. I qui en les últimes hores se li fan diferents proves per poder valorar les molèsties que té a l'esquena és Justin Doellman. L'ala pivot de 33 anys no va participar a les visites solidàries de dimecres ni tampoc al sopar de Nadal. El Manresa no ha donat detalls del seu estat però s'espera que ho faci avui mateix, segurament en la compareixença de l'entrenador Joan Peñarroya, en la prèvia del partit davant del Monbus Obradoiro. També s'ha de saber l'evolució de l'ala pivot serbi Marko Lukovic, el qual no va poder jugar contra el Tecnyconta per un cop al dit petit de la mà dreta que li va afectat un lligament.

El Baxi Manresa va informar ahir al matí que Jakis Gintvainis ha d'estar almenys quatre setmanes inactiu per culpa del trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El base lituà es va fer aquesta lesió durant un entrenament d'aquesta setmana al Nou Congost. Gintvainis, fins ara, ha jugat una mitjana d'onze minuts, amb 3,8 punts i ha donat 1,1 assistències. En un principi, la seva absència la cobrirà el danès Iffe Lundberg, que ja ha actuat de base substituint Alex Renfroe, tot i que no es descarta que el Baxi pugui incorporar, d'una forma temporal, algun altre jugador en la posició de director de joc.

L'estat físic de Doellman podria complicar més un joc interior que està sent molt castigat arran de les lesions. Per alguns mesos són les de Jordan Sakho (tres) i Paco del Águila (dos), i pendents de com es trobin ara Doellman i Lukovic. La més bona notícia de la setmana ha estat la continuïtat de Nikola Dragovic per unes setmanes més. Al serbi se li acabava el contracte després del partit de diumenge contra el Tecnyconta, però el Baxi l'ha convençut de mantenir-lo un temps més en la plantilla. Una de les opcions de reforç interior és la de Yankuba Sima, que ja va fer la pretemporada amb el Baxi, i que ahir es va deslligar del Breogán.

Quant a Justin Doellman, cal recordar que en la pretemporada va tenir una lesió que el va deixar fora els 6 primers partits ACB i va ser substituït dos mesos per Siim-Sander Vene, ara a l'Herbalife. En aquell cas, la lesió de Doellman va ser a la cama esquerra. Recuperat, ha disputat fins ara 6 partits amb unes mitjanes de 23 minuts, 8,7 punts i 4,5 rebots.