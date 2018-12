El Baxi supera les baixes i fa un pas de gegant per ser a la Copa

Ara sí que es pot dir que el Baxi Manresa és un ferm candidat a jugar la Copa. Tot i les absències de Sakho, Doellman i Gintvainis, i la necessitat d'acoblar el debutant Sima, a part d'haver de comptar amb un fins ara gairebé inèdit Lukovic, els homes de Joan Peñarroya han remuntat dotze punts al tercer quart gràcies a un espectacular Toolson i s'han endut el triomf. La zona plantejada pel tècnic egarenc ha encegat un Obradoiro molt encertat fins alehores i ha impulsat els visitants a la victòria.

Els primers vint minuts de joc han estat presidits per l'encert. El quart inicial ha recordat molt el de Fuenlabrada per l'encert de tots dos equips. El Baxi trobava les mans d'homes com Toolson o Dragovic, autor d'un 3 de 3 en triples en els primers deu minuts, mentre l'Obradoiro buscava un Vasileiadis que acabaria els primers deu minuts amb 14 punts. El grec ha donat el primer avantatge als locals després d'una tècnica a Peñarroya als 2 minuts i 20 segons de joc. Els gallecs, com sol ser habitual, buscaven els triples, però el Baxi donava resposta i el tercer triple de Dragovic situava el màxim avantatge del quart (20-23). De tota manera, el tècnic visitant no podia estar content de la defensa, que permetia fins a 30 punts d'un Obradoiro que marxava al primer descans tres punts a dalt (30-27) després d'un bàsquet de Toolson.

Al segon quart s'ha vist una bona resposta de la rotació manresana. Tant Yankuba Sima, molt intens en el rebot i en les continuacions en defensa, com Guillem Jou, autor de sis punts, amb un triple i tres tirs lliures després d'una falta rebuda, han permès el Baxi mantenir el desavantatge. El duel aquí ha tingut alternatives. De Zeeuw situava el 34-29, però només quatre minuts més tard, Álvaro Muñoz anotava un triple que era el 36-40. El Baxi, però, ha sortit malament del temps mort posterior, ha rebut dos triples, d'Obst i De Zeeuw, i ha tornat a anar a remolc en el tram final, en què Vasileiadis ha arribat als 19 punts, en què Renfroe ha seguit sense anotar-ne cap i en què el quart triple del grec ha deixat el 50-46 al descans.

El tercer quart ha estat clau. Amb el joc de petits l'Obradoiro ha trobat les continuacions de Nacho Llovet i de Kyle Singler i ha fet molt mal. Tot i que el Baxi es mantenia dins del partits, uns minuts desencertats en atac han provocat que un triple de Pozas, en la primera jugada en què Peñarroya ha ordenat una zona 2-3, i un bàsquet de Llovet hagin situat el 72-60. Aquí ha sorgit un enorme Toolson, que ja havia anotat els dos punts últims del Baxi i ha fet, sense errada, els 13 següents, inclosos tres triples, per donar un punt d'avantatge al seu equip al final del tercer període. Tot, en 3 minuts i 25 segons (74-75). El jugador d'Arizona ja havia anotat 27 punts en aquest moment.

Ha semblant que el moment dels gallecs havia passat i el Baxi ha seguit amb la zona, que ha deixat sense anotació els locals. Tot i que ara aquests trobaven Brodziansky, el joc dels manresans, amb Sima anotant cinc punts, era més sòlid. Renfroe ha entrat a la pista i Lundberg ha tallat la defensa de l'Obradoiro amb penetracions que han anat obrint forat. Ha estat Lalanne qui, amb un parell d'accions a sota i amb els tirs lliures, ha tancat un duel que ha acabat amb un alley-oop de Renfroe per Lundberg (88-97) abans dels tirs lliures finals, estèrils, del Monbus.