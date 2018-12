Toolson llança el Baxi cap a la Copa

El Baxi està a un o a dos passos de la Copa del Rei. Però passi el que hagi de passar, el partit d'ahir a Santiago salta a la història del Bàsquet Manresa com un dels més espectaculars els darrers anys. Amb moltes baixes, amb el tècnic Peñarroya fent veritables miracles amb l'equip que tenia a les mans, es va batre un Monbus Obradoiro que també va fer tot un partidàs. Tothom va sumar per a la victòria però l'actuació que va firmar Ryan Toolson va ser digne d'un fora de sèrie. Quan tot anava malament, al tercer quart, va fer 19 punts seguits. Aquest cronista no recorda una gesta simuilar en un jugador del Manresa a l'ACB.

El Baxi aguanta la sortida local



Pere Tomàs va estar a punt per sortir en el cinc inicial, tot i les molèsties al quadriceps. Els gallecs van començar defensant molt durament i es van avançar amb un triple de Sàbat (7-4). Però els manresans van respondre amb una esmaixada de Lalanne, qui pocs segons després va ser castigat amb una inexistent falta en atac. Les protestes de Peñarroya li van valdre una tècnica. Tant se val, Toolson igualava (8-8).

Dragovic va encertar des de 6,75 i el Baxi es va posar per davant per primera vegada (10-11), encara que en la següent acció Vasileiadis era qui responia. Nikola Dragovic va repetir amb un triple i Lalanne va posar el 18-20 a falta de tres minuts per acabar el període. Un increïble Dragovic, amb 3/3 en triples, va fer pujar el 20-23.

Renfroe no havia anotat però ja duia 5 assistències . Sima va entrar per Lalanne i va agafar un rebot en la primera jugada. L'Obradoiro va fer un 8-2 amb dos triples a càrrec de Kostas Vasileiadis (28-25). I és que el Manresa ara patia, estava en plena rotació, sense Renfroe, i amb Lukovic en la posició de quatre. Toolson, per sort, va posar el 30-27 al final del primer quart, favorable als jugadors de Santiago, els quals tenien l'esparreguerí David Navarro en aquest tram.

Cinc minuts sense cistelles



El joc era molt intens i Peñarroya movia les peces, amb Jou a pista en reprendre's el joc. Lukovic va provar d'encertar amb tirs des de fora, però qui va reduir amb una esmaixada va ser Lundberg (34-31). I Jou va sumar de tres el 36-34.

Dragovic va suplir Lukovic i, en el Monbus, Sàbat va recuperar el paper de director de joc que havia ocupat Navarro. Un excepcional Iffe Lundberg va clavar el triple del 36-37 i s'hi afegia Muñoz. El Baxi vencia de quatre però en 5 minuts no va fer cap cistella en joc.

L'Obradoiro es va refer amb dos triples, de l'alemany Andreas Obst i del belga De Zeeuw (42-40). Els manresans ja tenien en pista Renfroe i Lalanne, i hi continuava Jou. Vasileiadis es va afegir a la ratxa dels locals, un 8-0 que va tallar Jou amb tres tirs lliures (44-43). De la mateixa manera Tomàs va aontar el 47-46. Tomàs i Renfroe van tenir l'ocasió de posar el Baxi per davant, però no van encistellar. En canvi, sí que afinava el grec Vasileiadis, que va deixar el 50-46 a l'equador amb 19 punts.

Toolson remunta el partit



Lundberg i Toolson eren els ales del Baxi quan es va posar en marxa un tercer període que va començar amb el primer bàsquet anotat per Renfroe, un 2+1. Però Lalanne es va carregar molt aviat amb la tercera falta i el Baxi va haver de jugar amb Tomàs i Dragovic com a pivots. L'Obradoiro va dominar per quatre (56-52).

El Baxi es resistia a cedir, Toolson va posar els manresans a dos punts, però el Monbus, amb Pepe Pozas ara de base, buscava Llovet a sota cada vegada. Renfroe i Toolson mantenien a prop els del Congost (61-58, min 25), però Dragovic va errar dos tirs lliures i els locals ho van aprofitar (67-58). Sima havia rellevat el pivot serbi i Peñarroya va demanar temps mort.

El Manresa es va posar en una zona que va trencar Pozas amb el triple del 70-60. Els gallecs es van posar 12 punts per sobre i Toolson va ser oportuníssim amb 8 punts per fer el 72-68 amb menys d'un minut. Amb el 74-72, Toolson portava ja catorze punts seguits. Lalanne va sortir uns segons per cometre en atac la seva quarta falta. Però tot el protagonisme era de Toolson: triplàs per acabar el quart, amb el 74-75 i19 punts consecutius.

Zona i estocada final



Peñarroya va posar Dragovic amb Sima per començar els darrers 10 minuts. El gironí va encistellar des de sota el 76-77. Toolson tampoc no parava i va avantatjar els manresans per tres punts. Sima va espifiar dos tirs lliures i l'Obradoiro es va tornar a avançar, 80-79.

Sima es va treure l'espina amb una gran esmaixada, la del 80-81. Lundberg va ser el base manresà que va deixar aquest rol a Renfroe amb cinc minuts i mig per jugar. Peñarroya va ferdescansar Toolson i va ser Renfroe qui va clavar el triple del 82-84. A més, una pilota robada va suposar que el Manresa s'avantatgés de quatre (82-86) amb cistella de Lundberg. Quedaven quatre minuts i ara els gallecs sí que s'havien estavellat amb la defensa zonal del Baxi.

Als darrers tres minuts es va lligar la victòria, sense fallar tants tirs lliures com a Fuenlabrada. En van anotar un de dos Lundberg, Renfroe i Lalanne per fer el 83-89. L'Obradoiro anava de bòlit i va fallar una i altra vegada. Lalanne va encertar quatre tirs des de la personal, el 85-93, a falta de poc més de mig minut. El cinquè triple de Vasileiadis (88-93) va arribar massa tard i el colofó va ser una nova esmaixada de Lundberg (90-97), com no, amb assistència del gran Renfroe.