El Baxi és a dues victòries de la Copa

Amb 10 victòries al final de la primera volta, un equip de l'ACB s'ha classificat sempre, des del 2006, per jugar la fase final de la Copa del Rei. El Baxi Manresa, que després del seu especacular triomf a la pista de l'Obradoiro (90-97) acumula un total de vuit partits guanyats fins ara, n'hauria de sumar dos més en quatre jornades per classificar-se. Però, en aquests moments, quan hi ha una lluita molt oberta i que afecta encara molts equips, això no és matemàtic ni segur.

El que sí que és clar és el que va succeir en la lliga 2005-06, quan el Fuenlabrada va tancar la primera volta de l'ACB en vuitena posició amb un balanç de 10-7. Aleshores va quedar fora de la Copa per la combinació de circumstàncies que van jugar en contra seva i el van deixar sense el premi. El Reial Madrid va ser novè, amb 8 victòries, i va entrar com a equip amfitrió. La fase final es jugava al Palacio de la Comunidad (des de fa uns anys batejat com a WiZink Center), al carrer Goya de Madrid. El criteri de l'ACB era que només es podia considerar amfitrió un un equip que fós de la capital. Això ha canviat de cara a la Copa del Rei del 2019, en què hi haurà dos equips de la comunitat: el Reial Madrid, que ja té el passi en tenir prou marge respecte del Fuenlabrada i l'Estudiantes, i un d'aquests dos, el que acabi la primera volta amb més victòries, sense haver d'estar entre els set primers.



Quatre partits per davant



A diferència d'altres conjunts, el Baxi haurà jugat més partits com a visitant (9) que de local (8) en acabar la primera volta. Però això, de moment, no està sent ni molt menys un impediment per tenir un lloc entre els primers.

De set partits de foraster, els de Joan Peñarroya n'han guanyat cinc, mentre que a casa el balanç entre les victòries i les derrotes es és equilibrat (3-3), tot i que amb la ratxa positiva oberta de tres triomfs seguits. En global, el Manresa ha guanyat sis dels darrers vuit partits en la lliga Endesa.

Ara queda anar dissabte a casa d'un rival directe, l'Iberostar Tenerife, rebre el Baskonia, visitar el cuer Delteco GBC i tenir al Nou Congost el campió de l'Eurolliga, el Reial Madrid. La teoria diu que, amb dues victòries, el Baxi hauria de jugar la Copa del Rei.

Però això no és matemàtic, hi ha massa combinacions. Tant el mateix Iberostar, com el València, la Penya o el Tecnyconta es troben amb possibilitats de passar els manresans encara que aquests arribin als 10 triomfs. L'Andorra s'ha despenjat després d'una nova derrota, a Fuenlabrada. L'UCAM Múrcia, que té un partit pendent amb l'Estudiantes, mira de fer valer unes possibilitats que són més curtes que les que tenen altres aspirants. A la jornada del proper cap de setmana, a més de l'Iberostar-Baxi (20.30 hores, dissabte) n'hi ha d'altres que han d'anar definint possibilitats, com el València-Tecnyconta i l'UCAM-Joventut.



Toolson, jugador de la jornada



La seva gran actuació al partit de diumenge a Santiago ha ofert a Ryan Toolson la nominació com a millor jugador de la jornada 13. Amb una valoració de 27, l'ala del Baxi comparteix premi amb Stan Okoye (Tecnyconta). Al davant tenien Dario Brizuela (Movistar Estudiantes), amb un 30, però el seu equip va perdre amb el València Basket. Des del 2012, Toolson, aleshores a l'Unicaja, no era jugador de la jornada.

A més, l'americà, de 33 anys, va igualar el seu rècord anotador a l'ACB, amb 29 punts, 21 dels quals van ser al tercer quart, quan en va anotar 19 de seguits en 5 minuts.

El partit de dissabte a Tenerife podria suposar l'adeu de Renfroe, i el problema per al Baxi seria trobar-li un bon substitut si finalment arriba el Partizan o algun altre equip que li pagui la clàusula.