Alex Renfroe i Justin Doellman no es menjaran el raïm com a jugadors del Baxi Manresa

Alex Renfroe no s´ha esperat a final d´any per abandonar el Baxi Manresa Joaquim Alberch/ACB Photo

Finalment, el vaticini que Joan Peñarroya va fer després del partit de diumenge a Santiago, dient que Alex Renfroe es menjaria el raïm com a jugador del Baxi, no es podrà complir, El base nord-americà ha demanat aquest dia de Sant Esteve agilitar els tràmits per poder marxar abans de l'1 de gener, dia en el qual entrava en vigor la clàusula per la qual podia marxar a qualsevol equip que disputés competició europea, probablement el Partizan. La sorpresa ha estat que l'acompanyarà Justin Doellman, no al Partizan, sinó a fora del club, segons ell per motius personals.

Segons ha informat el club, Renfroe, que havia de jugar dissabte a Tenerife abans de marxar, ja s'ha acomiadat dels companys després de demanar al club que el deixés marxar abans d'hora. Amb aquesta decisió, entesa per l'entitat, l'equip queda sense director de joc, ja que Jakis Gintvainis està lesionat i el vinculat David Òrrit, també. A Santiago, Iffe Lundberg va dur a terme aquesta missió.

Ha sorprès més la baixa de Doellman, tot i que podria respondre a la necessitat de fer lloc d'extracomunitari per si es vol contractar un base nord-americà. Ara mateix, Doellman i Toolson ocupen aquests dos llocs, ja que el passaport de Kosovo de l'ala-pivot no és vàlid a Espanya. Les contínues lesions del jugador de Cincinnati, la darrera de les quals a l'esquena, poden haver precipitat la decisió, tot i que el club ha adduït un tema personal del jugador per demanar marxar.

Doellman s'ha volgut acomiadar de l'afició i ha dit que "vull donar les gràcies a la ciutat de Manresa, al club, als companys d'equip i als aficionats pel que han fet per acomodar la meva família i a mi. Aquesta ciutat sempre tindrà un lloc especial en els nostres cors durant el viatge de la nostra vida. Hem decidit fer el millor per les dues parts, i és acabar el meu contracte i anar en direccions diferents, No és un 'adéu' sinó un 'fins aviat' i us desitgem el millor. Fins a la propera, amics meus!".

El club també ha anunciat per a aquest dijous, dia 27, una compareixença del director esportiu, Román Montañez, i del president, Josep Sàez, per explicar tota la situació. A part de la baixa de Gintvainis, el Baxi també té la del pivot Jordan Sakho i un altre dels interiors, Nikola Dragovic, només té contracte per un mes.