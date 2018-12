Canvi de cara en clubs de l'ACB amb nous fitxatges

Els darrers dies de l'any estan sent aprofitats per alguns clubs de la Lliga Endesa per fer incorporacions amb les quals apuntalar les plantilles. A part de les arribades de Lima i Benite, que ja es van estrenar el cap de setmana passat al San Pablo Burgos, que va confirmar la baixa de Slava Kravtsov, que ha anat al Fuenlabrada, n'hi ha hagut d'altres i s'espera que encara se'n produeixin més els propers dies.



D'Andorra a Madrid

El trasvàs entre equips de l'ACB s'ha donat amb l'ala-pivot Shayne Whittington, que deixa el MoraBanc Andorra per incorporar-se al Movistar Estudiantes. Whittington havia començat la temporada amb molt bons números a Andor-ra, però en els darrers partits no jugava més de deu minuts en el conjunt d'Ibon Navarro, motiu pel qual s'ha acordat la seva baixa. Deixa unes mitjanes de gairebé 10 punts i 4 rebots en 14 minuts per partit a la lliga i 6,6 punts i 1,3 rebots en dotze minuts disputats a l'Eurocup, unes xifres rebaixades les darreres setmanes. És la tercera experiència a la lliga d'aquest jugador de 27 anys i 2,08 metres, ja que fa dues temporades va actuar al Monbus Obradoiro amb un bon rendiment.



Noves cares

Un altre fitxatge confirmat aquests dies ha estat el de Josh Magette, un base que arriba a l'Herbalife Gran Canària per mirar de contrarestar les baixes per lesió de Clevin Hannah i Nikola Radicevic. Maggette, de 29 anys i 1,85 metres d'alçada, va començar la temporada amb els Atlanta Hawks de l'NBA, amb els quals va disputar 18 partits. Després va fitxar pel Cedevita de Zagreb, amb el qual va fer una mitjana de 6,1 punts i 5,3 assistències per partit.

Finalment, el Fuenlabrada es reforça amb tres homes. Al ja referit Kravtsov s'afegeix el màxim anotador de la lliga argentina, l'ala-pivot nord-americà Maurice Kemp, procedent de l'Obras Sanitarias, que tenia una mitjana de 21 punts al campionat domèstic. El tercer és un altre home amb experiència a l'ACB, en concret l'escort Josh Akognon, que havia jugat al Baskonia i a l'Iberostar Tenerife. Té passaport nigerià.