Perden el partit però no l´orgull

L'afició del Baxi Manresa pot sentir-se molt orgullosa del seu equip. Ahir va batallar fins al final en condicions draconianes i va estar a dos tirs lliures de forçar la pròrroga. La mala sort va girar la cara als de Peñarroya, però no hi ha res a retreure'ls. Es van deixar la pell i, veient com de bé juguen i com s'entreguen, mereixen anar a la Copa. A veure si ara reben un ajut en forma de fitxatges.

El partit va començar segons el previst, amb tots dos equips tirant de tres. El Baxi, amb el cinc esperat, i l'Iberostar amb San Miguel d'inici per controlar un Toolson que, tot i això, va anotar el primer bàsquet del partit. De tota manera, el guió dels canaris era clar, buscar ritme i tirs de tres, i San Miguel va trobar el primer per donar el primer avantatge al seu equip (5-2). El Baxi sortia bé a puntejar, però Peñarroya feia front a la precarietat amb els mateixos homes durant gairebé tot el primer període, amb el cinc inicial més Álvaro Muñoz. Dragovic era el millor dels visitants en aquest tram, amb cinc punts que situaven el 10-9. Va ser després d'un triple d'Abromaitis que Pere Tomàs va haver de fer una falta antiesportiva a Iverson. Les protestes li van costar la tècnica a Peñarroya, la segona en dos partits a la primera meitat, i els tirs lliures van possibilitar la primera fugida de l'Iberostar (16-9).

Però Dragovic estava en pla estel·lar. Va calmar els ànims amb un altre triple i, tot i la resposta de San Miguel (19-12), l'entrada a pista de Jou i Sima va donar un nou impuls. El gironí va fer tres punts seguits, un de tir lliure, per situar el 23-21 i el Baxi va disposar de l'última possessió del quart, en què Toolson va errar un triple massa forçat.

L'inici del segon quart va ser complicat per als visitants. Des del bàsquet inicial de Niang, respost per dos tirs lliures de Muñoz, es veia més intensitat en l'Iberostar i més problemes en l'ofensiva manresana, amb elements poc anotadors com Jou, Lukovic o Sima. Fins i tot Brussino va anotar un triple, abans d'errar una esmaixada, i els insulars es van escapar fins al 32-23 després d'una falta en atac inexistent a Sima i un bàsquet d'Abromaitis.

Sense abaixar els braços

Aleshores va aparèixer el millor Toolson, el de Santiago, que va anotar quatre punts seguits els quals, acompanyats d'un triple de Lundberg, ahir més dedicat a distribuir que a anotar, van tornar a tancar el partit (34-30, a 4.12). És cert que entre Iverson i Richotti van fer molt mal en aquest tram, amb continuacions del nord-americà i llançaments de l'escorta de Bahía Blanca, però Toolson tornava a estar en ratxa, amb dos triples consecutius que deixaven el marcador en 40-38 a 1.28 per al descans. Novament Richotti, amb un triple, i la falta d'encert de Dragovic en el seu van deixar un 43-38 i la sensació que el Baxi no només havia sobreviscut, sinó que podia fer mal al Tenerife.

El tercer període no va començar pas malament, amb tres bàsquet manresans, un de Lundberg i dos de Lalanne, en els primers atacs. En defensa, però, l'equip patia amb els dos contra dos en què l'haitià havia de sortir a tapar el tirador i havia de deixar un espai a dins per a Iverson o Abromaitis. Va ser aquest el que va situar el 52-44 després d'un triple anterior de Brussino i d'una errada de Toolson en el tir.

Per sort, Álvaro Muñoz va sortir al rescat amb tres tirs lliures seguits en rebre una falta en un triple (52-47). La llàstima en aquests moments va ser que els tirs de Lalanne, que havien entrat, no ho van fer quan el Tenerife estava notant pressió i també fallava els seus. Bé és cert que Iverson havia construït un xalet adossat a dins de la zona sense que Hierrezuelo i els seus companys no indiquessin els tres segons preceptius i això va servir l'Iberostar per adquirir vuit punts (57-49).

Tot i això, el Baxi no es rendia. Sima i Tomàs agafaven rebots en atac que permetien situar el 57-52 després de tres tirs lliures. En un duel travat, Toolson i Bassas, amb sengles triples, deixaven el 60-55 a l'últim descans.

Àrbitres, zona i tirs lliures

El darrer quart va ser el de Richotti. A les virtuts de l'argentí en atac cal afegir-hi les d'art dramàtic. Va treure dues faltes a Lundberg quan el partit era més calent, amb la qual cosa el danès va haver de deixar el partit per cinc faltes, el tema va desencadenar en una tècnica a Toolson, i l'Iberostar va saldar la situació amb una escapada fins al 70-62 que va fer tremolar el Santiago Martín després d'una esmaixada d'Iverson. Faltaven sis minuts i el trencament temut semblava haver-se produït.

Ja sense base i amb Álvaro Muñoz dirigint les operacions, el Baxi no es va rendir. Va mantenir la zona 3-2 que feia estona que havia situat i es va tornar a acostar amb un contraatac de Lalanne (70-66). Fins i tot Toolson va col·locar el 71-69 amb un altre triple marca de la casa. En aquest moment el Baxi va buscar descaradament un desfermat Cady Lalanne, que va treure faltes als pivots canaris i tornar la igualtat (75-75, a 1.48). Toolson va tenir la pilota per posar el Baxi a davant, però va llançar forçat i va ser Iverson qui va posar el 77-75 a 52 segons. Llavors Lalanne va errar un triple, mal palmejat per Dragovic, Beirán va malbaratar el seu i Pere Tomàs va rebre una falta a dos segons per al final del partit que el portava a la línia de tirs lliures. Però el mallorquí va errar el primer i va tirar a fallar el segon. El rebot d'Iverson va segellar la patida victòria local. Encara ara suen.