Shengelia no jugarà contra el Baxi, diumenge al Congost

Toko Shengelia, pivot georgià del Kirolbet Baskonia, no estarà disponible per al seu tècnic, Velimir Perasovic, en les properes tres o quatre setmanes a causa d'una lesió al genoll dret que es va fer, aquest diumenge passat, contra el Reial Madrid. Per tant, Shengelia no participarà en el partit del proper diumenge, 6 de gener, al Nou Congost davant un Baxi Manresa que s'està jugant les seves possbilitats de ser a la Copa del Rei. Les proves mèdiques han determinat que Shengelia, que es va lesionar en una acció amb falta antiesportiva de Campazzo, té una lesió de lligaments en el seu genoll dret i se sotmetrà a un tractament de fisioteràpia i de repòs. El Baskonia juga, divendres, un partit d'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe, a Istambul. El diumenge, el partit al Congost serà a les 18 hores. Tot seguit, l'equip basc es desplaçarà a Atenes per jugar a la pista de l'Olympiacos, al Pireu, en un altre matx de la competició continental.

Després de 14 jornades de lliga Endesa, Shengelia és el jugador més valorat del campionat amb una puntuació de 19.5. El segon és Alex Renfroe, amb 18,5, precisament l'exjugador del Baxi que s'ha desvinculat fa pocs dies per fitxar pel Partizan de Belgrad i per qui el Manresa busca substitut. A l'ACB, el Baskonia és tercer amb 10 victòries i 4 derrotes mentre el Baxi és setè amb 8-6.