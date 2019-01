El Baxi negociaria les arribades de Corey Fisher i Kevin Jones

El base de 30 anys i d'1,85 metres d'alçada Corey Fisher pot ser les properes hores nou jugador del Baxi Manresa. Així ho ha avançat aquest dimecres a la nit el portal The Home of Glory, tot i que el club encara no s'ha pronunciat al respecte. Fisher va jugar al temporada passada al San Pablo Burgos, amb mitjanes d'11 punts i 3 assistències per col·laborar a la salvació dels castellans. Amb anterioritat, la temporada 2012-13, va jugar també al Joventut. Té passaport georgià.

En cas que es confirmi el fitxatge, Fisher, que després de marxar del Burgos va disputar la lliga de Puerto Rico, com Renfroe, i ara era al FOS Provence, recent ascendit a la màxima divisió francesa, podria arribar a punt per jugar diumenge contra el Kirolbet Baskonia, a partir de les sis de la tarda. Per a aquest partit, el Baxi seguirà tenint la baixa de Jakis Gintvainis.

També un ala-pivot

A més de la possible arribada de Fisher, el periodista Òscar Herreros ha avançat, just després, que el club treballa per incorporar l'ala-pivot Kevin Jones, que va jugar al Baskonia la temporada passada durant nou partits de lliga amb un contracte temporal de dos mesos, amb una mitjana de 6 punts i 3 rebots. Jones també jugava a França, en concret a la disciplina del Nanterre, fa 2.03 metres i té 29 anys. Només té passaport nord-americà, amb la qual cosa completaria la dupla d'extracomunitaris amb Ryan Toolson.