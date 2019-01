El primer missatge de Corey Fisher com a jugador del Baxi Manresa

Corey Fisher s'ha manifestat per primera vegada com a jugador del Baxi Manresa aquest dijous, a través del seu compte de Twitter. El nou director de joc del Nou Congost ha deixat clares les seves ganes d'ajudar el conjunt que entrena Joan Peñarroya: «Som-hi! No puc esperar per ser-hi! Continuem amb aquesta excel·lent feina! La meva família i jo estem molt contents de tornar a Espanya en un club com el Manresa..», ha expressat el jugador.





Lets go! Cant wait to get there! Lets continue the great work! My family and I are so happy to be back in Spain with a club like Manresa..??? https://t.co/CAlPvxqDML