Corey Fisher arriba avui de Nova York per agafar el timó del Baxi Manresa

Ja és oficial. Corey Fisher serà el relleu d'Alex Renfroe com a base del Baxi. El flamant fitxatge del club manresà, que ahir va rebre el contracte firmat del jugador, ha d'aterrar aquest matí a primera hora (a les 9) per passar després la revisió mèdica i posar-se a les ordres, a la tarda, de l'entrenador Joan Peñarroya. Arribarà just per poder debutar en el partit que el Baix jugarà de local, diumenge, davant del Kirolbet Baskonia.

Corey Fisher ara fa un mes que no competeix des que va deixar l'equip del Fos Provence, que és el penúltim de la lliga francesa, en el qual no es va acabar d'adaptar. Al seu favor té l'experiència a la lliga ACB, en la qual ha militat en dos clubs, el Joventut i el San Pablo Burgos, en aquest segon cas la temporada passada. En l'equip de Castella va demostrar les seves qualitats i va contribuir a lligar la permanència en el debut del club a la lliga Endesa. Fisher és un base amb capacitat per anotar i tenia, en el San Pablo Burgos, la mitjana de 10,8 punts per partit, amb 2,6 assistències per actuació i assolia un 9,6 de valoració.



Assolir una ràpida integració



Caldrà veure si la participació de Fisher en el partit de diumenge serà considerable o més reduïda per les poques hores que portarà al Bages, però el seu rol és clar. És el de rellevar un Alex Renfroe que li deixa el llistó molt alt. En el club manresà esperen que faci una adaptació ràpida el jugador nascut fa 30 anys al Bronx. Com diu el director esportiu, Román Montañez: «Tenim una urgència en aquesta posició i hem mirat de poder fitxar el millor jugador que era al nostre abast. La temporada passada va completar una feina molt bona a Burgos i el fet que ell sigui un jugador que coneix prou bé la nostra competició segur que serà un factor positiu».

Fisher ha jugat en un munt de lligues i de països des que l'any 2011 va completar el seu període universitari a la NCAA a l'equip de Vullanova. El seu primer destí de professional va ser a l'Antalya de Turquia i en la campanya 12-13 va ser al Joventut amb uns números més que acceptables. En els seus 32 partits de lliga regular, durant els quals va compartir la posició amb Oliver, va estar en pista 32 minuts de mitjana.

A Badalona, Fisher va fer 13,8 punts de mitjana i, pel que fa a assistències, en va repartir unes 3 per partit. L'aturada següent va ser l'Enisey rus, que és un club de Sibèria, abans de marxar a la Xina, al Fujian.

La Cibona, club amb més tradició i un dels grans de Croàcia, el va tenir durant uns mesos abans de jugar a les files del Guaros de Lara, a Veneçuela. En el curs 2016-17, pas per un altre club europeu de nivell, en aquest cas el Lietuvos Rytas lituà. Va ser el pas previ al retorn cap a la lliga Endesa en un San Pablo de Burgos on va tenir uns principis complicats per convertir-se, a la fi, en un dels puntals, altre cop amb una considerable producció de punts (10,8).

A l'estiu va participar a la lliga de Puerto Rico, on no va arribar a enfrontar-se amb Renfroe, contra sí que havia jugat a l'ACB, a la temporada 2012-13 amb triomf del Valladolid a Badalona (84-89): 10 punts de Fisher i 4 de Renfroe, jugant pel Blancos de Rueda.

Després de jugar al Carib per als Santeros de Aguada (només un partit) i Piratas de Quebradilla, Fisher va provar sort a la lliga de França amb un club acabat de pujar. El Fos Provence no va acabar de rutllar i ell només s'hi va estar cinc partits, abans de tornar als Estas Units on ha esperat ofertes.