Josep Sàez: «Durem un quatre i no podíem fitxar sense saber si Renfroe marxava»

Cares de circumstàncies en la zona d'oficines del Baxi Manresa, amb el director esportiu Román Montañez amb un rictus de qui espera molta feina per fitxar i un president Josep Sàez que mirava de ser mesurat.



Què li ha faltat avui al Baxi per poder guanyar?

Crec que no hem pogut marcar nosaltres el ritme, el que més ens interessava, no ens han deixat. Per això hem anat tot el partit molt a remolc i aleshores ells, al final del partit, amb la capacitat individual que té el Baskonia, han pogut fer la diferència, han marcat.

Com ha vist el paper avui dels àrbitres, se sent perjudicat?

No m'agrada parlar gaire del tema dels àrbitres. Personalment no m'ha agradat l'arbitratge però tampoc no sé si ha estat o no del tot decisiu. Ja en són uns quants que no ens han agradat, però hem de seguir endavant, cal continuar treballant i fer la nostra, perquè no tenim maniobra per fer-hi res, per canviar-ho.

Com està la qüesitó dels nous reforços, arribaran aviat?

Ho estem mirant, no és pas en absolut fàcil, el mercat està molt complicat per a nosaltres. S'ha de dir que hem tingut jugadors molt a prop nostre que al final se'ns han escapat. Però sí que volem i crec que podrem incorporar a l'equip aquest quatre, l'ala pivot, que és la posició que és urgent de reforçar.

Des de la junta s'entenen les lamentacions, sovint queixes, de l'entrenador per la tardança en els fitxatges?

Sí, les entenem, però aquesta és la situació. A principi de lliga vam construir un bloc que, per vàries circumstàncies, s'ha hagut d'anar reformant. És una temporada ben llarga i ens hem d'anar adaptant.

No es podia tenir un base més a punt sabent que Renfroe podia marxar, hi ha autocrítica?

No, no podíem fitxar un base al lloc de l'Alex sense saber si ell se n'anava o no, i ho vam saber molt a darrera hora. Fisher és el millor susbtitut que hem trobat.