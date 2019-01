Joan Peñarroya: «L'esforç dels jugadors en aquest darrer mes està sent brutal»

Joan Peñarroya va elogiar, un dia més, l'esforç a la pista de l'equip, dels seus jugadors, i es va mossegar la llengua en un altre tema: «Si em demaneu cada setmana pels àrbitres és per alguna cosa. A partir d'aquí jo no vull afegir res més, el Baskonia ha guanyat el partit merescudament, sense cap mena de dubte».

En la seva valoració del partit, l'entrenador va explicar que «ja sabíem les dificultats que teníem al davant. Tot i les seves baixes, el Baskonia té totes les places ben cobertes, és un equip amb molt de caràcter i Perasovic aporta un plus. Han vingut respectant-nos i nosaltres hem començat tous en defensa. Després hem millorat, hem provocat moltes pèrdues del rival però no hem estat capaços d'aprofitar-ho amb anotació en els contraatacs. El seu pick'n roll amb els pivots ens ha creat molts problemes, amb cistelles fàcils i fins i tot acabades amb esmaixades dels seus jugadors. El tercer quart ha estat el millor per part nostra, ens hem superat en defensa, s'ha dominat el rebot i en atac també hem tingut situacions en les quals podíem empatar o posar-nos davant en el marcador. Són tirs que no han entrat i segurament això ens ha creat un desànim que també s'ha reflectit fallant massa tirs lliures. En el darrer quart es podia pensar que al Baskonia se li podia acabar la benzina perquè venia de jugar l'Eurolliga amb un partit a la pista del Fenerbahçe, però ens ha faltat a nosaltres. Per la situació en la qual ens trobem, perquè ells han estat en aquests moments molt més durs, ens han fet cistelles fàcils dins la pintura i el nostre atac no ha estat massa fluid. En tot cas, estic content per la resposta de la nostra afició, un cop més, i per l'esforç d'aquestes últimes setmanes dels jugadors, no els puc demanar més». Sobre l'actuació del debutant Corey Fisher va apuntar que «ell acaba de baixar de l'avió, encara no coneix els sistemes, i a més ve de dos mesos sense competir. No tenia previst que jugués avui els 15 minuts que ha estat en pista. Ell ve a ser important i estic molt segur que en els propers partits, en les properes setmanes, estarà molt millor que avui».

Quant a l'aportació de Sima sota cistelles, Peñarroya va dir que «ha fet un treball molt bo, sobretot tenint en compte que avui era el seu quart partit a l'ACB com a professional. Ho està fent millor del que molta gent es podia pensar».

I sobre les possibilitats de ser a la Copa del Rei va ser clar: «Hem de tenir tota l'ambició del món, sí. Però amb la situació que arrosseguem en aquest últim mes, pensar a ser a la Copa del Rei és gairebé utòpic, i parla de forma brutal de l'esforç dels jugadors».