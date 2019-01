El Baxi Manresa viatja a Donosti amb la plantilla reforçada

La penúltima jornada de la primera volta porta el BAXI Manresa a la pista del Delteco GBC, el cuer de la Lliga Endesa amb 3 victòries. Aquest diumenge, a les 12:30 h, els del Bages intentaran sumar la novena victòria, amb la incorporació recent de Zubcic, el rodatge de Corey Fisher, i la baixa de Lukovic, que aquesta setmana es desvinculava de l'equip.

Abans d'aquesta visita, el tècnic Joan Peñarroya ha advertit que la pista del Delteco GBC podria ser "fins i tot més difícil" que la de Tenerife. A les files dels bascos, homes prou coneguts com ara Alberto Corbacho o Blagota Sekulic, i bons exteriors com el base català Dani Pérez o l'escorta Garret Nevels. Un equip també amb homes experimentats com Van Lacke i Burjanadze, i dirigits a la banqueta per Sergio Valdeolmillos.

Joan Peñarroya ha completat la roda de premsa prèvia aquest divendres i ha dit que, tot i tractar-se d'una «setmana amb la marxa de Lukovic», ha celebrat «l'arribada de Zubcic i l'aterratge més sòlid de Fisher amb l'equip». L'entrenador ha dit sobre els canvis a la plantilla que «incorporem 2 jugadors a la nostra rotació i això ens fa millorar molt la qualitat del dia a dia». Del rival, Peñarroya n'ha dit que «tothom pressuposa que s'ha de guanyar, i jo estic bastant lluny d'aquesta percepció: es tracta d'un equip que ha competit 80-90% dels partits fins els darrers 2 minuts, competeixen bé i tenen marcat aquest partit».