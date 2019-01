El fitxatge pel Partizan del jugador que liderava el Baxi, Alex Renfroe, ha estat un cop dur per a l'equip manresà. La incorporació de Corey Fisher s'ha de veure si tindrà un impacte tan positiu i el seu temps d'acoblament



L'ala-pivot croat arriba per enfortir una posició d'ala-pivot que ha vist passar jugadors que ja no hi són: Doellman, Siim-Sander Vene, Lukovic). Ha de tenir un pes en la producció ofensiva.

El pivot congolès s'ha de reincorporar després de la lesió. La seva tornada no implicarà, de manera obligada, que Sima marxi.