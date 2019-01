L'ala pivot croat debuta amb la Copa a l'horitzó

Des d'aquest dimecres, Zubcic participa en els entrenaments del Baxi Manresa sota les ordres de Joan Peñarroya. L'ala pivot de 2,12 i 28 anys arriba al pavelló del Nou Congost en el lloc de Marko Lukovic, que, precisament, se'n va a l'Igokea de Bòsnia, que és el club d'origen de Tomislav Zubcic, un jugador que destaca pel seu tir exterior.



El partit del debut del croat és fonamental per a la classificació del Baxi Manresa per a la Copa del Rei. Després d'haver estat en les set primeres places durant un total de 8 jornades consecutives, les derrotes amb l'Iberostar i amb el Baskonia han deixat els de Joan Peñarroya en la vuitena posició, fora de la zona de Copa. El matx de diumenge a la pista del cuer, el Delteco GBC (12.30 hores per MD1, canal 54), és bàsic per poder mantenir les possibilitats de ser a la cita de Madrid, que no era objectiu prioritari quan es va encetar la lliga però que es manté a l'abast. A Illumbe, el Delteco ha jugat un total de set partits, amb dues victòries (contra el Herbalife i el San Pablo Burgos) i cinc derrotes fins ara. El Baxi Manresa, per la seva banda, ha jugat 8 partits de visitant amb un total de 5 triomfs fins ara.



El Baxi, que acaba la primera volta de la lliga rebent el dia 20 el Reial Madrid, té 8 victòries, la mateixa xifra que el Tecnyconta. Al davant, amb 9, té l'Iberostar, el València Basket i el Joventut, que ha fitxat aquesta setmana el jugador Marcos Delía, ala-pivot procedent de l'UCAM Múrcia. Els partits dels implicats aquest cap de setmana són els següents: UCAM-Iberostar Tenerife, Reial Madrid-Tecnyconta Saragossa, DS Joventut-Baskonia i València-Herbalife Gran Canària.



Els àrbitres del Delteco GBC-Baxi designats per l'ACB són Pérez Pizarro, Rial i Martínez Fernández. En vuit visites a Sant Sebastià, el Manresa tan sols ha guanyat un cop, el 2009.