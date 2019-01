A mitja lliga, l'equip s'acosta al seu rècord de jugadors per curs

Els condicionants que s'ha anat trobant el Bàsquet Manresa des de la pretemporada han conduït que l'actual sigui una de les campanyes en què més jugadors han passat per l'equip. El contrast és que les altres vegades que hi ha hagut la mateixa situació en els darrers anys les circumstàncies eren de bon tros més complicades, ja que el Manresa es trobava a la cua de la classificació, lluitant per mirar de salvar la categoria, fita que no es va poder aconseguir al final del curs 2016-17, quan es va baixar a la LEB.



Amb Zubcic seran 19 els jugadors que hauran tingut minuts aquesta temporada, inclosos els joves Treviño i Efambé, que van disposar d'uns segons en el partit amb el Tecnyconta. Durant l'última dècada, la xifra més baixa ha estat de 15, en dues temporades en què no hi va haver gaires entrebancs ni canvis a la plantilla. Una va ser la 2011-12, la millor quant a resultats a l'ACB dels darrers anys, quan van ser 15 homes i l'equip (amb un grup estimable amb Javi Rodríguez, Hanga, Gladyr, Román Montañez, Doellman, Downs, Asselin...) es va situar en la dotzena posició. També la temporada passada, a la LEB Or, l'ICL en va utilitzar només 15 (inclosos quatre de vinculats) i l'única variació durant la lliga va ser l'alta de Nacho Martín el mes de gener i la baixa de Javi Mugica. La temporada passada les lesions no van obligar a fer canvis però en aquest exercici ja hi ha hagut les de Doellman, Jordan Sakho, Del Águila i Gintvainis. A més del fitxatge de Renfroe per part del Partizan i el tall de Lukovic pel seu pobre rendiment, han fet allargar la llista de jugadors.

La temporada de Pedro Martínez



Els 22 jugadors que va arribar a fer jugar Pedro Martínez en el transcurs de la temporada 2014-15 suposen el màxim en la història del club. Es va aconseguir la permanència amb la victòria, en l'última jornada, a la pista del Reial Madrid.



Amb Ibon Navarro a la banqueta, el Manresa va utilitzar 20 jugadors en la campanya 15-16 i en van ser 19 en la 16-17, xifra ara igualada.