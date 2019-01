El Baxi afronta el perill d'haver de vèncer

Segurament avui és el primer partit aquesta temporada a fora de casa en què el Baxi Manresa surt de favorit. I això és perillós. Com va admetre en la prèvia l'entrenador, Joan Peñarroya, «de portes enfora tothom pensa que és un partit que hem de guanyar, i jo estic bastant lluny d'aquesta percepció». El fet cert és que, amb Corey Fisher més integrat i amb l'arribada d'un Tomislav Zubcic que, per poc que faci, rendirà més que Marko Lukovic, els bagencs haurien d'aprofitar per vèncer a la pista d'un equip en molt mal moment, que ha perdut cinc dels sis darrers partits i que no hauria de posar en perill un triomf que permetés al Baxi lluitar per la Copa fins al darrer dia.

Peñarroya, però, avisa que «és cert que el Delteco té només tres victòries, però també que ha competit fins als dos o tres últims partits en el 80 o 90 per cent dels partits. A més, segurament té marcat el partit contra nosaltres, que hem tingut problemes les darreres setmanes, com a clau per millorar la situació». De tota manera, també afegeix que «si fem el nostre bàsquet i recuperem algunes de les sensacions que hem aparcat les últimes setmanes, tindrem possibilitats de victòria, però contra un equip amb coratge i amb jugadors que s'agafen als partits.

Així, explica que «disposen de Dani Pérez de base, que està fent un bon any i és un dels millors assistents de la lliga, i d'un Jorge Gutiérrez que sembla que no acabi d'encaixar però que va jugar a l'NBA. També d'un dels millors ales, com Nevels, i un Corbacho a qui ja coneixem: pot no aparèixer o fer 7 de 8 en triples». La plantilla segueix amb «l'experiència de Van Lacke; la polivalència de Salvó; un Burjanadze que conec bé d'Andorra, tot entrega, capacitat i cor; Bobrov, que és interessant, i l'experiència de Sekulic. Són un bon equip i no podem pensar que anem a jugar a la pista de l'últim».



Fisher, més adaptat

De cara al partit d'avui, Peñarroya confia en què «Fisher estigui millor, més enllà de les xifres. Diumenge passat era massa aviat i acabava de baixar de l'avió. Li falten dies per veure les seves condicions i més en una posició en què ha de conèixer tothom». Sobre Zubcic, «introduïm un jugador que pot fer de quatre i, puntualment, de cinc, que coneix el joc i que representa una gran amenaça en el llançament de tres punts, ja que tira molt i amb encert. A veure si l'encaixem aviat i trobem les connexions necessàries, i a veure com s'adapta ell a la nostra idea de joc».

Tot i aquestes arribades, Peñar-roya va recordar que encara falta un Gintvainis que no creu que estigui a punt per jugar contra el Madrid i va recordar que «Sima ens ajuda molt, però ve a rellevar Del Águila i no Sakho».