Miraculosa victòria del Baxi a la pròrroga i la Copa encara és possible

Impressionant triomf del Baxi Manresa a Sant Sebastià que allarga les seves possibilitats d'entrar a la Copa fins la última jornada de la primera volta, quan rebrà el Reial Madrid al Congost. A la pista del cuer, el Delteco GBC, el Baxi ha viscut un partit d'extrems: dominador al principi, enfonsat al segon quart, amb reacció en el tercer, amb el partit gairebé perdut a les acaballes del darrer període...i reacció final amb Lundberg d'heroi i dos tirs lliures que han conduït a amb la pròrroga en la qual el Manresa ha estat molt superior i s'ha acabat imposant per 85-91 quan a manca de poc més d'un minut per acabar els 40 minuts reglamentaris cedia per 73-68 i tenia a la banqueta Lalanne per cinc faltes. A més de Lundberg, jugadors com Toolson i Dragovic han estat importants, i els nous fitxatges Fisher i Zubcic han contribuït també de forma molt efectiva a la victòria que és la 600 és la història del club a la màxima categoria, la novena en 16 partits de la present temporada.

Al principi, Joan Peñarroya ha tret un cinc continuista, amb els homes que porten més temps a l'equip, amb Lundberg de base, Toolson, Pere Tomàs, Dragovic i Lalanne. La bona defensa en els primers minuts de Tomàs sobre Alberto Corbacho ha anul·lat el llançador de triples dels bascs mentre, pel contrari, Ryan Toolsoon impulsava els manresans amb un 2-12 als cinc minuts de partits, amb 10 punts de la seva firma. El Delteco ha millorat en atac amb l'entrada de Nevels, malgrat que el Baxi es mantenia ferm amb un 8-20 i ja 12 punts de Toolson. Lalanne era força superior sota les anelles i encara s'hagués pogut obrir més forat si s'hagués mostrat més contundent. El Bàsquet Manresa ha iniciat la rotació al darrer minut del primer quart amb l'entrada de Fisher, del nou ala-pivot Svetislav Zubcic i de Yankuba Sima que ha errat dos tirs lliures en aquest tram final. De tota manera, un 10-20 mostrava la superioritat bagenca en acabar aquest període.



Desastre i parcial de 18-0



El Baxi ha aconseguit el seu màxim avantatge a l'inici del segon quart, amb un tir lliure anotat per Zubcic (10-23). L'ala-pivot croat no ha encistellat cap tir en joc en la primera part. En pista eren també Guillem Jou i Álvaro Muñoz i Fisher, lent en les seves accions, encertava amb un triple el 15-26 (min 13). Aqui començaria el daltabaix manresà, amb 6 minuts sense anotar i un parcial en contra de 18-0 (23-3 si es compta des del 10-23). Nevels ha agafat la responsabilitat ofensiva dels locals, ben ajudat per Salvó i Sekulic. A més, el Bàsquet Manresa ha perdut fins a 7 pilotes que oferien contraatacs i cistelles fàcils dels donostiarres. Un triple de Burjanadze (28-26, min 18) ha donat el primer avantatge de la matinal per als de Valdeolmillos i la diferència s'ha obert fins a 7 punts amb el 33-26 que culminava l'esmentat 18-0. Peñarroya ha mogut peces sense trobar prou solucions (Toolson no ha fet cap punt en aquest quart, ben marcat pel mexicà Gutiérrez) però almenys Lundberg encertava amb un triple que deixava el resultat amb un 35-31 al descans, encara deixant-ho tot obert.



Salvats per Lundberg

En el tercer quart, el Baxi ha remuntat tot i que ha començat perdent per 44-36. Però la bona contribució en atac de Lalanne (7 punts seguits), Fisher (4) i sobretot de Lundberg (10) han aconseguit capgirar el resultat fins un 51-53 al final del període. La pitjor notícia, però, ha estat la tercera falta personal del pivot haitià, Lalanne. En el darrer quart, el Manresa ha començat amb Dragovic i Zubcic de pivots i uns molt efectius Nevels i Dani Pérez han tornat a posar el Delteco per davant (58-53). Lalanne i Lundberg mantenien el pols (61-61) però el pivot cometia la seva quarta falta i era substituït per Sima. Fisher tenia els seus millors minuts i era Dragovic qui responia a les cistelles de Dani Pérez amb un 70-68 quan faltaven dos minuts.

A manca d'un minut i mig, Lalanne era eliminat i Zubcic ocupava el seu lloc. Dani Pérez, el base local, posava el 73-68 a manca d'un minut i vint segons, i tot semblava a favor dels bascs. Dragovic donava esperances amb el 73-70 i Zubcic es mostrava segur amb dos tirs lliures anotats que eren el 73-72 a manca de 33 segons. En la següent acció d'atac del Delteco, Van Lacke ha fallat i el Baxi tenia una possessió clau que Lundberg ha perdut per línia de fons amb una més que possible intervenció de Sekulic, que hauria tocat la pilota. Però els àrbitres, després de revisar el video, han considerat que no. Amb 2 segons i 9 dècimes de temps Dragovic ha fet falta a Sekulic. I el pivot del Delteco ha fallat el primer llançament... El segon sí ha entrat (74-72). El Baxi ha tret de banda i Iffe Lundberg ha forçat la personal de Sekulic, també eliminat, ja que era la cinquena falta. Amb 1 segons i 5 dècimes al cronòmetre, el danès ha sabut controlar els nervis i transformar el 74-74 de la pròrroga perquè el darrer intent dels locals per anotar no ha trobat cistella.

Els cinc minuts de temps suplementari han estat del Baxi, molt més sencer anímicament que el seu rival que ha seguit fallant tirs lliures. Entre Lundberg i Zubcic han posat el 74-79. Encara que Burjanadze ha fet el 77-79 amb un triple a tres minuts del desenllaç, Dragovic, Toolson i Fisher han posat un 77-86 ja inabastavle per als de Valdeolmillos. Els tirs lliures de Lundberg i Toolson han rematat una victòria (85-91) tant valuosa com increïble de la forma en que s'ha concretat.

Delteco GBC: Dani Pérez 10, Van Lacke 9, Corbacho, Burjanadze 12, Barro 4 -cinc inicial- Gutiérrez 8, Nevels 20, Sekulic 14, Salvó 4 i Bobrov 4.

Baxi Manresa: Lundberg 22, Toolson 19, Pere Tomàs 2, Dragovic 10, Lalanne 15 -cinc inicial- Fisher 14, Jou, Sima 1, Muñoz 1 i Zubcic 7.

Àrbitres: Pérez Pizarro, Martínez Fernández i Rial

Parcials: 10-22, 35-31 (descans); 51-53, 74-74 (pròrroga); 85-91 (final)