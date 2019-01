Els jugadors parlen de la importància del triomf i no s'obliden de la Copa

La composició de la plantilla del Baxi Manresa és heterogènia, sobretot pel que fa al moment en què els jugadors hi han arribat. Alguns hi són des del principi, d'altres van incorporar-s'hi a mitja primera volta i el tercer grup és el dels dos nouvinguts. Per això, cadascun d'ells destaca punts diverses referents al triomf d'ahir, però tots destaquen que és bo guanyar, fins i tot quan no es juga bé, però que cal aprendre la lliçó per a un futur immediat que encara s'escriu en clau Copa.

Així, Ryan Toolson explicava que «l'entrenador sempre ens diu que quan es guanya s'ha d'estar content, però avui hem tingut sort de guanyar, ja que el partit ha estat lleig. Al principi estàvem relaxats amb la seva defensa, perquè ells també ho estaven. Ens ha costat però hem trobat la manera de trobar avantatges». Per a l'escorta, «guanyar sempre és guanyar, sobretot si volem mantenir el somni de la Copa». Respecte de la jugada decisiva del final del partit, Toolson pensava que «[Sekulic] tiraria a fallar el tir lliure, ja que ens obligava a travessar tota la pista en dos segons. Hem tingut sort que l'ha ficat». Respecte de la decisió dels col·legiats de donar la pilota al Gipuzkoa en l' instant replay, va desvelar que «era pilota nostra, i fins i tot el seus jugadors ens ho han admès. No sé què han vist a la pantalla els àrbitres per xiualar com ho han fet».

El gran protagonista del dia, Iffe Lundberg, per la seva banda, afirmava que «hem jugat molt, molt malament, però el més important és que hem guanyat i ara rebrem el Madrid diumenge». Sobre la seva actuació, «jugo per a l'equip. Si faig zero punts però guanyem, també està bé».



Nouvinguts i incògnites

El debutant d'ahir, Tomislav Zubcic, explicava, per la seva banda, que «fa només tres dies que soc aquí i he intentat ajudar l'equip en totes les coses que l'entrenador m'ha demanat. És bo començar amb una victòria, és molt important mantenir una línia».

Sobre el seu paper, «haver acabat el partit a la pista em demostra la confiança de l'entrenador. Puc jugar el partit des de l'inici i també fins al final, que mantingui la seguretat que treballaré per anar millorant». Un gairebé debutant, el nord-americà Corey Fisher, d'altra banda, va afirmar que «estic content perquè en la meva tornada a la lliga, la setmana passada, només havia estat dos dies amb els companys per tal d'aprendre les jugades i prou, i això es va notar. Ara em trobo amb millor ritme i les coses m'han anat millor». Sobre la seva capacitat de millora, «conec les meves possibilitats i també què puc donar a l'equip. Hem de jugar molt fort i tots junts».

La incògnita de l'equip radica en el serbi Nikola Dragovic, qui, per contracte, la setmana que ve podria jugar el seu darrer partit amb el combinat manresà. Ahir es va limitar a dir que «em trobo molt bé amb l'equip i la ciutat, i ara hem de parlar de veure què és el millor per a tothom». La seva voluntat és la de seguir i aconseguir victòries com la d'ahir «en un partit que no ha estat bonic de veure, però sí de guanyar».