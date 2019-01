Lundberg evita la «tamborrada»

Els veterans senyors vestits de mariner amb calça curta de la fanfara «Los bebés de la bulla» van perpetrar a la mitja part del Delteco-Baxi d'ahir el hit d'Alaska A quién le importa davant dels riures de l'escàs personal que hi havia a la grada del Donostia Arena. Abans, havien perpetrat una tamborrada com a prèvia de la que hi haurà aquest diumenge, dia de Sant Sebastià, a la capital donostiarra. Ahir, al Donostia Arena, i després d'un bon inici, va semblar que al Baxi tant li fés anar a la Copa i va arribar a 2,9 segons per al final amb tot a favor del Delteco.

Per sort, els guipuscoans van engegar-se un tir al peu en el pitjor moment i Lundberg va ajudar a fer la resta. Partit colossal del danès en tots els aspectes: va dirigir l'equip i va suplir els problemes de bases, amb un de lesionat i l'altre acoblant-se, va permetre al Baxi obtenir el novè triomf i deixa el seu equip amb la possibilitat d'anar a la Copa. De fet, hi seran si poden guanyar diumenge el Madrid al Nou Congost i el Joventut, que va perdre a casa amb el Baskonia, no venç a Burgos per més de 30 punts dels que ho facin els manresans.

Aviat es va veure que el partit d'ahir tenia un sol secret i aquest era la concentració. Si el Baxi no es despistava, seria molt superior al Delteco, sobretot serrant les dents a darrere i obligant a tirs oberts al rival, que solia fallar. Peñarroya va buscar jugades per a Toolson des de l'inici. Valdeolmillors ho va preveure i li va posar Van Lacke al damunt, però no hi va haver res a fer. L'escorta d'Arizona va anotar el primer bàsquet i va impulsar l'equip fins al 2-12.

El Delteco va buscar, aleshores, castigar Toolson derivant esfèriques per a Nevels, que va anotar dos cops, però a darrere els punts els anaven caient, moment que va aprofitar l'entrenador català per fer entrar de cop Sima, Fisher i el debutant Zubcic, que van aconseguir arribar al primer descans amb un clar 10-22

El segon període va començar encallat per al Baxi en atac. Fisher no trobava cames per a les seves penetracions i, tot de cop, un triple de Nevels i una pilota perduda del nord-americà dels manresans van donar aire al Delteco (15-23).



Parcial de 18-0 en contra



Peñarroya va haver de tornar a recórrer a Toolson, però Salvó, amb quatre punts, comprimia el resultat fins al 18-26. Els bagencs es van poder tornar a escapar amb tres triples alliberats i sols llançats per Toolson, Muñoz i Zubcic, però els van errar i Gutiérrez va obligar Peñarroya a aturar el partit amb un 20-26, a 5.18.

Tot i això, la dinàmica era molt negativa en atac. Bobrov, en un contraatac, va anotar i Nevels va errar el triple per posar-se a un punt. Però un minut després se situava a dos, després d'una pilota perduda per Lundberg. El Baxi havia anotat quatre punts en set minuts i un tir lliure de Salvó, dos triples de Burjanadze i Van Lacke i una safata de Gutiérrez feien pujar un 33-26 que despertava els quatre gats i els de la tamborrada i tot. 18-0 de parcial en contra. Increïble. Com a mínim, l'equip va defensar i, amb un triple de Lundberg al darrer segon, va parar el cop al descans (35-31).



Canvi de cara en sis minuts



El Baxi sabia que s'hi havia de tornar a posar amb voluntat a la represa i va intentar fer les coses fàcils, pressionar al darrere i no perdre pilotes (8 a la primera meitat) en atac. Així, tot i que Bobrov va posar el 40-34 en una bona continuació, l'equip manresà va trobar Lalanne dues vegades a sota el cèrcol i entre això, un triple de Lundberg i una safata de Fisher el partit es tornava a ajustar (46-45, a 4.02). Però Sekulic seguia fent massa mal, acompanyat del base Dani Pérez, que tornava després d'haver-se lesionat a la mà es-querra a l'inici. En aquest moment va ser Lundberg qui va tibar el carro i, en transició, capgirava el resultat (48-50) i també qui va donar avantatge (51-53) al final del quart amb una esmaixada aspirant a jugada de la setmana a l'ACB.



Decisions controvertides



Tot el darrer quart va ser d'alternatives entre els dos equips i d'errades. Lalanne va aparèixer, però es va carregar de faltes aviat. Va acabar eliminat. Dani Pérez duia ara el ritme del partit, ben secundat per Sekulic, i el Delteco resistia i suportava diferències d'entre un i quatre punts. A l'altra banda, el Baxi sobrevivia amb bàsquets molt treballats de Dragovic i va arribar a perdre de cinc punts (73-68) a 1.20 per al final.

En els moments calents, el mateix Dragovic i el seu compatriota Zubcic es van mantenir efectius en els tirs lliures (73-72, a 33 segons). Aleshores, el Delteco va perdre la pilota. Lundberg es va jugar l'última esfèrica i, a l'aire, la va voler passar. Sekulic la toca clarament i l'envia a fora, però els col·legiats interpreten malament l'instant replay a 2, 9 per al final i donen la pilota per als locals. Sekulic rep falta i es disposa a sentenciar. Però erra el primer. El segon l'ha de llançar a fallar, però incomprensiblement l'anota (74-72) i deixa que Peñarroya demani temps per servir des de l'altre camp. Lundberg, a 1,9 per al final, rep falta. La mateixa situació que Pere Tomàs aTenerife. Però ell els anota i porta el duel a la pròrroga.

El cop és massa fort per als guipuscoans i, al temps extra, els tres primers punts del danès i dos de Zubcic situen un 74-79 que representa el principi de la fi dels locals. Un triple de Toolson (77-84) va posar l'últim clau al taüt. Crits de «Valdeolmillos dimissió» i el novè triomf cap al Bages.