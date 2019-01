Guanyar el Madrid porta cap a la Copa

Passi el que passi diumenge, la primera volta del Baxi Manresa és de premi. Acabarà amb una xifra superior de victòries (ja en té 9 en 16 partits) que de derrotes, i amb tots els entrebancs que ha anat trobant pel camí, les lesions i la marxa del seu referent en pista, Alex Renfroe. L'equip lluitarà per ser a la Copa del Rei en el darrer partit de la primera volta davant el Madrid, el campió d'Europa en vigor, que ha estat un visitant poc propici en els darrers 21 anys, ja que els blancs encadenen fins a 16 victòries seguides en el seu pas pel Nou Congost des del 1998, quan van ser derrotats al Bages per dar-rera vegada.

Les combinacions per arribar a la Copa del Rei són unes quantes, i queden reflectides en el gràfic adjunt. Queda clar, però, que el camí més directe és vèncer el Madrid, perquè això obligaria el Joventut a una victòria àmplia (de més de 30 punts) a la pista del San Pablo Burgos. Fins i tot també hi ha la variable que el Joventut venci, com el Manresa, i qui quedi fora sigui el València, segons el resultat que tingui a Lugo. Més improbable encara és que el perjudicat sigui l'Iberostar, que té la millor diferència de punts dels implicats.

Si el Baxi perd, la setena plaça que ara ocupa podria ser amenaçada tant per la Penya (el cas més probable) com pel Tecnyconta. Els manresans entrarien a la Copa si el Joventut perdés també en la visita a Burgos i el conjunt de Badalona no recuperés el marge de 30 que té el Bàsquet Manresa en les restes d'anotació dels punts a favor i en contra (+14 els del Bages, -16 els de Badalona).

En cas de perdre amb el Reial Madrid és important no fer-ho de pallissa, perquè a més a més del Joventut se'n podria beneficiar un Tecnyconta Saragossa (-35) que té una victòria menys (8) però que juga amb un MoraBanc que està fora de la lluita per la Copa.

El Baxi ha jugat més partits fora de casa que al Congost (9 i 7), i el balanç als desplaçaments és de 6 victòries, rècord del curs igualat amb el Baskonia. De local, hi ha balanç de 3 victòries i 4 derrotes, que van ser amb el Barça Lassa, el Joventut (en un final polèmic), l'Unicaja i el Baskonia.



Les derrotes del Madrid



L'equip de Pablo Laso combina la competició europea amb la lliga Endesa, i aquest divendres té un partit a la pista del Buducnost de Podgorica, a Montenegro. En la competició continental, l'equip blanc és segon classificat amb un balanç de 15 victòries i 3 derrotes fins ara.

De fet, el Madrid ha encaixat més derrotes (4) a la lliga Endesa que a l'Eurolliga. Va ser derrotat al Palau pel Barça i al WiZink Center per l'Andorra. En el darrer mes ha estat vençut per dos equips de la zona mitjana-baixa de la lliga. Va ser en un partit horrorós amb el Breogán (84-71) i en el derbi de la capital davant el Movistar Estudiantes, amb un 93-88.

El Reial Madrid (88,8) és l'equip de la lliga que anota més punts però el Baxi, setè, no fa curt (81,5). En la lluita sota les cistelles hi haurà una de les claus del partit. Els visitants en cacen 37,1, primers de l'ACB, i el conjunt manresà n'atrapa 33,5.