Les 600 alegries del Bàsquet Manresa

És un dels històrics de la lliga, el cinquè en partits disputats (tan sols darrere del Reial Madrid, el Joventut, el Barça, el Baskonia i l'Estudiantes), i vuitè pel que fa al nombre de victòries. I des de diumenge passat, amb el 85-91 a la pista del Delteco, són 600 les del Bàsquet Manresa des que va debutar en la màxima categoria al Vell Congost, aleshores acabat de construir, el 24 novembre del 1968, amb un partit disputat amb l'Estudiantes i que es va guanyar per un resultat de 65-58.

Com es mostra en els gràfics adjunts, el Manresa (ara Baxi per raons de patrocini) ha estat més eficaç com a local (amb 57,64% de victòries) que no de visitant (41,67%). En la franja superior, on es recullen els partits i resultats de les victòries centenàries, es pot apreciar que totes van ser a casa, amb l'excepció d'aquesta última a Sant Sebastià.



Amics i adversaris

Dos exjugadors, vinculats a hores d'ara al Baxi, tenen el rècord de victòries amb el Manresa. Jordi Singla, ara directiu, en va poder celebrar 178 (un 29,6% de les sis-centes) i Joan Peñarroya, l'actual entrenador, va vèncer en 174 partits de lliga, als qual cal afegir-hi els 9 dirigint l'equip de tècnic. A més, Peñarroya era jugador quan es van fer les victòries 200 i 300. El jugador amb un percentatge més alt de triomfs és Alston, que només va estar una temporada al Nou Congost, la que va coincidir amb el títol ACB. Luis Casimiro, l'entrenador d'aquell equip, és el que té millor balanç de victòries i derrotes de tots els tècnics, i és Pedro Martínez (85) qui va poder guanyar més partits. Antoni Serra en va assolir 77, més 8 empats, un marcador admès com a vàlid en l'antiga Primera Divisió. Martínez va ser un entrenador amb molts triomfs a fora de casa (38), gairebé tants com al Congost (45).

En el repàs de partits històrics, amb victòries rodones, hi ha unes quantes curiositats, com la d'una colla de jugadors que van passar de rivals a membres del Manresa, o a l'inrevés. En el primer triomf contra l'Estudiantes hi ha Víctor Escorial, Javier Molina i Miguel Ángel Estrada, que van ser, anys més tard, a l'equip del Bages. En el cas dels entrenadors, ha passat el mateix i en la llista de resultats hi ha Antoni Serra i Manel Comas en el rol d'oponents.

Si el partit 600 serà recordat per la pròrroga i la victòria important a Sant Sebastià, altres de rodones també van tenir història. La 400 va ser el 1998 contra el Madrid en la semifinal ACB que guanyaria el TDK, i amb Román Montañez de júnior. La 500, amb Montañez de titular, va ser amb el Cajasol i amb Jordi Grimau com a heroi. Si diumenge cau la 601, contra el Madrid, el Baxi anirà a la Copa.