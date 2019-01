El Baxi vol tornar a la Copa per la porta gran

El Nou Congost de Manresa ha exhaurit totes les entrades de cara al partit que pot classificar, quinze anys després, el Baxi Manresa per a la Copa del Rei de Madrid. L'únic obstacle que impedeix fer realitat aquest somni és, ni més ni menys, el darrer campió de l'Eurolliga i de la Lliga Endesa, el Reial Madrid de Pablo Laso.

Els homes de Joan Peñarroya han arribat amb opcions a la jornada decisiva que determinarà els quatre equips que acompa-nyaran el Barça, el Baskonia, l'Unicaja i el mateix Madrid, a la fase final del 14 al 17 de febrer.

«Encetem una setmana especial pel que genera disputar la Copa del Rei. Sabem la il·lusió i les ganes que té la gent. Som molt conscients del rival contra el qual juguem, el millor equip d'Europa. Tot i això, estem preparats per fer un bon partit, si no el fem, no tindrem opcions», deia Peñarroya.

El Baxi afronta aquest decisiu duel amb la ja coneguda baixa de Jordan Sakho i amb el dubte de Cady Lalanne, que té problemes gàstrics. La nota positiva és el possible retorn de Jokubas Gintvainis. Per part del Madrid segueixen de baixa Jaycee Carroll i Kuzmic.

Peñarroya no amaga que el repte de competir i guanyar el Madrid, amb els problemes de lesions que arrossega l'equip des de fa alguns mesos, és majúscul. Tot i això, confia al cent per cent en els seus jugadors. «La predisposició dels jugadors, malgrat les dificultats, és molt bona. A Guipúscoa ja van demostrar que, tot i no tenir un bon dia, són capaços de no perdre-li la cara al partit i guanyar-lo», explicava el tècnic egarenc.

D'altra banda, Peñarroya va elogiar un rival que considera «un superequip amb talent a totes les posicions. Si algú pensa que per haver perdut dos o tres partits a la Lliga Endesa contra rivals, a priori fàcils per a ells, són més fluixos que altres temporades s'equivoca. És clar que no es prendran el partit com si anessin a la pista del Fenerbahçe, però no crec que els agafem despistats», comentava.