Llull deixa el Baxi sense una classificació que mereixia

El Baxi Manresa ha lluitat fins al final, però s'ha quedat sense bitllet per anar a la Copa del Rei. La derrota contra el Reial Madrid, unida a la clara victòria del Divina Seguros Joventut a Burgos (65-87), deixa els badalonins dins del torneig i els bagencs fora, en favor del Movistar Estudiantes, tot i que els madrilenys tenen tres triomfs menys. La norma que permet a un segon equip de la comunitat entrar a la competició deixa fora els de Peñarroya, tot i que ho mereixien més.

El primer quart ha estat molt intens i amb força encert per les dues bandes. Peñarroya ha iniciat el partit amb Zubcic de cinc, pels problemes de salut de Lalanne, i els manresans han aconseguit la primera diferència al seu favor (9-4), després d'un triple de Dragovic i un bàsquet de Pere Tomàs. El Madrid, però, ha trobat Causeur i Campazzo per parar el cop. A més, un tap il·legal de Tavares al mateix Dragovic i un triple de Thompkins han situat el 12-16 al marcador. El partit ha viscut sis triples seguits de tots dos conjunts fins al 15-16 de Pere Tomàs i, tot i que Taylor ha donat el màxim avantatge al seu equip (17-22), una antiesportiva a Randolph i un parcial de 5-0 per als manresans, amb bàsquet final de Fisher, han deixat l'empat a 22 al final d'un bon primer període.

El segon encara ha estat millor. Tot i una antiesportiva matinera de Zubcic i quatre punts seguits d'Ayón, la reacció del Baxi ha estat fulminant. Sense Tavares a la zona, la vida és més fàcil i Lundberg, Muñoz i Lalanne han completat un parcial de 8-0 fins al 30-26. El Madrid ha tornat el capverdià a la pista, però Lundberg vivia els seus millors minuts i, del 32-32, s'ha passat al 41-34 amb tres triples seguits dels locals Zubcic, Toolson i el mateix danès. El Madrid ha jugat al final en mode supervivència per evitar que els bagencs s'escapessin. Tot i el 43-36 situat per Sima, Campazzo ha provocat una falta, Pere Tomàs ha errat dos dels tres tirs lliures als quals tenia dret i una esmaixada final de Tavares ha deixat un 44-40 al descans. Els 22 punts d'avantatge del Joventut a Burgos deixaven clar que el Baxi hauria d'espavilar-se per ell mateix per ser a la Copa.

El Madrid ha iniciat molt concentrat el tercer quart. Ha intentat no permetre tants llançaments i penetracions i ha mostrat encert en atac. Amb un parcial de 2-9, després d'un bàsquet de Tavares, ha situat tres punts de diferència (46-49) que ha eixugat Pere Tomàs amb un triple i Fisher amb un bàsquet per tornar a donar la davantera als locals. Aleshores, però, ha aparegut Causeur, amb dos triples. Aquests, més un altre de Thompkins, han obligat Peñarroya a demanar temps mort amb 55-60, a 2.48 per al final del quart. Mentrestant, el Joventut guanyava de 26 a Burgos i s'acostava a recuperar la diferència de 30 punts al Baxi. Pere Tomàs retallava la diferència, però novament Thompkins, des de la cantonada de tot el partit, tornava a donar sis punts de diferència al seu equip (57-63, a 1.14). Afortunadament, el Madrid ha errat dos atacs i un bàsquet de Lundberg ha matisat el resultat fins al 59-63, que hauria pogut ser més estret si Pere Tomàs no hagués errat un triple forçat.

Llull trenca el partit

I aleshores ha aparegut Sergi Llull. El jugador del planter del Manresa, que gairebé no havia fet res, ha iniciat el quart amb un bàsquet de dos i, després d'una tècnica a Peñarroya, i d'un tir lliure d'ell i un de Deck, el manacorí ha encadenat tres triples que han completat un parcial de 0-11 (59-74) que han trencat el partit. Peñarroya se l'ha jugada en aquest moment amb una zona 3-2, que tan bé va anar a Tenerife, i l'equip ha reaccionat amb accions de Toolson, Muñoz i Sima. El duel encara no estava acabat, i aleshores ha sorgit un gran Corey Fisher, que s'ha posat l'equip a l'esquena amb un triple, després de prendre un rebot a Thomkins i un 2+1 per posar pressió (76-80). Causeur, excels aquest diumenge, ha fet molt mal amb el triple del 76-83 a 1.16, tot i que Fisher ha provocat dos tirs lliures. Zubcic ha tingut la pilota per situar el 81-83, però ha fet aigua amb el seu triple. El Madrid, tot i això, s'ha precipitat després amb un tir de Tavares, però el rebot en atac ha estat l'últim cop als bagencs, que queden fora de la Copa però demostren que ho lluiten tot i que acaben la primera volta amb balanç positiu de 9 victòries i 8 derrotes. Després del somni, la visita a Lugo de dissabte marcarà l'inici de la resta del camí.