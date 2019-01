Barça-València i Reial Madrid-Estudiantes en el sorteig de la fase final de la Copa del Rei

El Barça Lassa, vigent campió, i el Reial Madrid no es trobarien fins a una hipotètica final en la Copa del Rei que tindrà lloc al WiZink Center del 14 al 17 de febrer, a la capital de l'estat. Aquest matí s'ha sortejat la fase final amb els aparellaments de quarts i els posteriors creuaments. Els blaugrana, que tenen de segon entrenador i ajudant de Pesic al manresà Ricard Casas jugaran el dijous 14 contra el València Basket del tècnic Jaume Ponsarnau i amb el santpedorenc Rafa Martínez de capità. En el partit de lliga, de la cinquena jornada i disputat a la Fonteta, el Barça es va imposar per un mínim 85-86. Qui guanyi ara en aquest partit de la fase final a Madrid, se les heurà a semifinals amb el guanyador del matx entre l'Iberostar Tenerife i l'Unicaja. Els canaris, que tenen a les seves files exjugadors del Manresa com Rodrigo San Miguel i Davin White, van arravatar el quart lloc i la condició de cap de sèrie als malaguenys, entrenats per Luis Casimiro, però els sorteig els ha aparellat.

Els dos equips amfitrions, un Reial Madrid classificat també per mètits esportius i el Movistar Estudiantes (catorzè amb 6 victòries), que ha deixat fora de la competició el Baxi Manresa (vuitè amb 9 triomfs), es trobaran en un partit de quarts per l'altra banda del quadre, i que es disputarà el divendres 15 de febrer. L'altre partit del dia serà el Kirolbet Baskonia-Divina Seguros Joventut. Els dos guanyadors es trobaran a semifinals. Els horaris de les dues semifiansl estan fixats a les 19 i a les 21,30 hores del dissabte 16 de febrer. La final serà l'endemà a les 19,30.

El 2018 la fase final de Copa del Rei es va disputar al Gran Canària Arena de Las Palmas, amb presència de 6 dels 8 equips que competiran ara al WiZink Cneter. La final la va guanyar el Barça Lassa al Reial Madrid per un resultat de 92-90