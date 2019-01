El Bàsquet Manresa també va quedar fora de la Copa sent el vuitè l'any 2009

La situació en la qual es troba el Baxi Manresa, no entrar a la Copa del Rei tot i ocupar el vuitè lloc al final de la primera volta de la lliga ACB, no és pas nova per al club del Congost. Fa deu anys es va donar un cas gairebé calcat i també amb els mateixos protagonistes; és a dir, el Manresa, l'Estudiantes i un tercer equip, el Fuenlabrada, que en aquella ocasió també va sortir perjudicat per les molt peculiars normes de classificació.

Aleshores el segon equip que es podia classificar com a amfitrió, al marge del total de victòries i de la posició, havia de ser de la ciutat de Madrid. El torneig se celebrava al mateix Palau d'Esports que, per raons comercials, s'ha batejat els darrers anys com WiZingk Center. En una lliga de 17 equips i amb 16 partits a la primera volta, el Ricoh amb Jaume Ponsarnau de tècnic i una plantilla amb jugadors com Josh Asselin, Guille Rubio, Serge Ibaka, Román Montañez, Jordi Grimau, Diego Sánchez, Tuky Bulfoni, Rodrigo San Miguel i Javi Rodríguez, va ser vuitè a l'equador del campionat amb un balanç de 8-8. Però va entrar l'Estudiantes, el tretzè amb 5-11. Es va queixar molt el Fuenlabrada, que era novè amb 7-9. Aquest 2019, amb la Comunitat Autònoma de Madrid com a entitat que acull la Copa per concessió de l'ACB, el Montakit Fuenlabrada hauria pogut entrar, ja que les normes ho preveien, i durant moltes jornades semblava que l'equip de l'escorta manresà Marc Garcia entraria. Però, des de la victòria sobre el Baxi, l'equip del sud de Madrid només ha sumat una victòria en 6 partits i ha estat l'Estudiantes qui l'ha avançat. Els col·legials són catorzens, amb les mateixes victòries (6) que té ara el Fuenlabrada però amb una millor diferència de punts.



Un Baxi de rècord fora de casa



Sigui com sigui, la primera volta del Baxi Manresa, amb 9 triomfs, és la millor del club des del 2004, quan amb Ricard Casas s'assolia un 12-5 i es va obtenir bitllet per a la Copa del Rei. L'any del títol de l'ACB, el 1998, el balanç a la mitja lliga era de 10-7.

El Baxi, que començarà aquest proper dissabte la segona volta a la pista del Breogán de Lugo, ha aconseguit uns grans resultats de visitant. És cert que al Congost ha hagut d'afrontar la majoria dels equips de la part alta, i ha encaixat les 5 derrotes de 8 partits contra rivals que es troben ara en els set primers llocs (el Barça, el Madrid, el Baskonia, l'Unicaja i la Penya), classificats per a la Copa.

Però les 6 victòries en 9 partits de visitant igualen el Baxi amb el Barça (6 de 8) i el Baskonia (6 de 9). El Madrid, per exemple, acaba la primera volta amb 5 de 8.

Les derrotes a fora rebudes pel Baxi han estat contra dos equips de davant (Iberostar i València) i a la pista del Fuenlabrada. Les 6 victòries es van obtenir davant de l'Estudiantes, a Andorra, Múrcia, Burgos, Santiago i Sant Sebastià.