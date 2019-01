VÍDEOS | Així juga Erik Murphy, el proper fitxatge del Baxi Manresa

Els Fraport Skyliners s'han anticipat al Baxi Manresa i han anunciat que Erik Murphy (26 d'octubre del 1990) jugarà al Nou Congost, encara que instants més tard hagin ocultat aquesta informació a la seva pàgina web i que els bagencs esperin a haver jugat a la pista del Breogán dissabte, encara amb Dragovic.

L'aler-pivot, nord-americà amb passaport finlandès, va disputar 24 partits a l'NBA amb els Chicago Bulls el 2013, això sí, amb una presència gairebé inexistent i 0,3 punts per partit en 2,6 minuts, de mitjana.

Després de l'intranscendent pas per la millor lliga del món, Murphy va anar als Austin Spurs, de la lliga nord-americana de desenvolupament, on va tornar a tenir minuts i deixar bons partits.

Aquest és un recull de les seves accions més destacades durant la temporada als Austin Spurs:

El seu bon paper a la lliga de desenvolupament va fer despertar l'interès d'alguns equips europeus, i Murphy va anar al Besiktas. Des de llavors, ha anat encadenant equips temporada rere temporada: Büyükçekmece (Turquia), Strasbourg (França), Nanterre 92 (França), Oklahoma City Blue (Lliga de Desenvolupament) i Skyliners Frankfurt (Alemanya).

Al conjunt d'Alemanya és on militava Murphy des d'aquesta temporada. En Eurocup, el nou jugador del Baxi ha aconseguit unes mitjanes properes als 13 punts i 3 rebots per partit. La seva màxima exhibició a la segona competició continental va ser a la pista del Fiat Turin, on va acumular 33 punts i 7 rebots:

A banda de les competicions de clubs, Murphy també és internacional amb Finlàndia. Amb aquesta selecció, l'aler-pivot ha disputat els últims Eurobaskets (2015 i 2017) i el Mundial del 2014, amb bones actuacions davant seleccions poderoses com Rússia o Sèrbia.