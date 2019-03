Zubcic i Murphy es lesionen i no aniran als partits internacionals

Els dos nous fitxatges del Baxi Manresa, el croat Tomislav Zubcic i el finlandès Erik Murphy no aniran a disputar els partits amb les seves seleccions de les finestres FIBA. El motiu, lesions que s'han fet durant la setmana en els entrenaments que ha dut a terme el Baxi. El club no n'ha informat fins aquest diumenge i no ha aclarit el període de recuperació, més enllà de dir que seran "unes setmanes" en el cas del croat i que haurà de ser valorat pels metges de la selecció nòrdica en el cas del finlandès.

Així, segons la nota oficial, Zubcic té "un trencament fibril·lar que el mantindrà unes setmanes apartat de la disciplina de l'equip. La seva evolució marcarà el temps que pugui estar de baixa". Pel que fa a Murphy, "va notar molèsties al tendó rotulià, i també s'observarà durant els propers dies quina evolució té per poder determinar el temps que haurà d'estar sense jugar. El valoraran també els metges de la selecció finlandesa".

El Baxi no té partit fins al proper 3 de març a causa de la Copa del Rei d'aquesta setmana i de les finestres FIBA de la que ve. Zubcic havia d'intervenir amb Croàcia divendres que ve contra Polònia i el dilluns 25 davant d'Hongria i Murphy havia d'actuar amb Finlàndia, que es juga ser al Mundial, dijous contra França i diumenge davant de Rússia. Sí que marxen amb les seleccions Iffe Lundberg, per jugar amb Dinamarca contra Suècia en la prèvia de l'Eurobasket i Pere Tomàs en els intranscendents partits d'Espanya, ja classificada per al Mundial.

En cas que Zubcic i Murphy no estiguessin a punt per al partit del dia 3 contra el Movistar Estudiantes es generaria un problema greu en el joc interior del Baxi, ja que no quedaria ningú per jugar de quatre, la posició més castigada per les lesions aquesta temporada i per la qual han passat més homes. Doellman, Lukovic i Del Águila es van fer mal a principi de temporada. Els dos primers ja no son al club i el tercer es recupera d'una lesió, i Vene i Dragovic, substituts temporals, van ser tallats. A més, no és segur encara, o almenys no se n'ha informat, que el Baxi recuperi Jordan Sakho per al partit. El congolès es va lesionar a mig desembre a la pista del Fuenlabrada.