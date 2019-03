L'exjugador del Bàsquet Manresa Scott Machado fitxa pels Lakers

Scott Machado, exjugador del Bàsquet Manresa la temporada 2016-2017, ha fitxat per Los Angeles Lakers. El base firmarà un contracte de 10 dies per cobrir les baixes de l'equip californià. El jugador de 28 anys deixarà així l'equip de la G League, South Bay Lakers que és considerat el filial dels Lakers de Lebron James, per provar sort de nou a la NBA, on no havia tingut la oportunitat de disputar gaires minuts.

Després del seu debut amb els Houston Rockets l'any 2012, només va poder gaudir de 21 minuts a la

NBA entre l'actual equip de James Harden i els Golden State Warriors on també hi va jugar. Machado va fer les maletes i va viatjar a Europa on, entre altres equips, va defensar la samarreta del Manresa.



Una alegria efímera durant l'any del descens

Machado va arribar al Bàsquet Manresa el novembre de 2016 i amb la temporada començada. L'equip es trobava en una situació complicada i el jugador semblava ser la peça que necessitava l'equip per millorar i evitar el descens. Tot i això, finalment el Manresa no va aconseguir la permanència i el base americà va abandonar l'equip l'estiu següent deixant una mitjana per partit de 8.5 punts, 2.3 rebots, 3.9 assistències i una valoració mitjana de 6.8.

L'ara jugador dels Lakers, però, també va deixar dos moments per recordar. En el seu segon partit, contra l'Estudiantes i amb 75 a 75 al marcador a falta de 17 segons, Machado es va convertir en l'heroi de l'afició anotant la cistella que donava la segona victòria de la temporada als manresans.





Un altre dels seus millors moments a Manresa va ser la cistella que va forçar la pròrroga contra el Saragossa a la jornada 33 quan faltaven tres segons pel final del partit.