Peñarroya espera comptar amb Fisher per al partit amb el San Pablo

Corey Fisher, el base titular del Baxi Manresa, ha fet mig entrenament amb la resta dels seus companys, aquest divendres al Nou Congost i el seu entrenador, Joan Peñarroya, ha comentat que "esperem que en el partit contra el San Pablo ens pugui ajudar". Els manresans s'enfronten dissabte (18 hores) al San Pablo Burgos, al Nou Congost, i el director de joc americà podria participar tot i la lesió muscular al psoes de la cama dreta que l'ha afectat en els darrers dies. El jugador no va participar en el matx que el Baxi va perdre a la pista del Reial Madrid (91-57) però sembla que s'ha anat recuperant en els darrers dies. "La lesió no ha estat tant important com pensàvem en un principi" ha dit Peñarroya. Com és habitual, el Bàsquet Manresa no ha fet cap nota mèdica oficial detallant els problemes físics de Fisher.

El principal dubte és ara l'altre base, el lituà Jakis Gintvainis que, segons ha explicat també l'entrenador, porta dos dies amb un procés víric i es podria quedar fora de la convocatòria. Tot apunta que Iffe Lundberg tornarà a jugar molts minuts de base i és possible que torni a estar entre els dotze escollits el santpedorenc David Òrrit, que va debutar amb bona nota a Madrid. Peñarroya ha comentat que "Òrrit ha estat tota la setmana amb dinàmica de primer equip, no ha baixat cap dia a entrenat al vinculat, el Barberà".

Les bones notícies afecten a Pere Tomàs i Cady Lalanne, els dos plenament recuperats. L'ala mallorquí ja no es dol del cop a la clavícula que va tenir en el partit contra l'Obradoiro i que el va fer quedar-se a la banqueta, per precaució, al WiZInk Center. Pel que fa a Lalanne, ha deixat enrere les seqüeles de la grip de la setmana passada. Quant a Jordan Sakho, que va tenir una mínima participació en el partit del passat diumenge, Peñarroya ha dit que "vé d'una lesió i ha de millorar, no està en el millor moment, i per això hi ha en pista un altre jugador".

L'entrenador del Baxi ha volgut deixar constància de la dificultat del matx amb el San Pablo Burgos: "té una plantilla de play-off, amb onze jugadors de categoria i Sutton, en els cinc partits que ha disputat, ha estat el MVP de l'ACB. Com sempre, volem fer gaudir a l'afició però que els nostres seguidors vinguin preparats, guanyar no serà fàcil".