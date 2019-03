El Baxi no acaba la remuntada

El Baxi va deixar escapar un partit que més endavant pot ser clau en els comptes del play-off. Però va lluitar fins al final i, com a mínim, va salvar l'average. El que va ser el seu millor jugador, Iffe Lundberg, es va menjar la pilota en el penúltim atac (amb 19 segons per davant) i el San Pablo va donar la darrera oportunitat perquè Zipser es va equivocar en aprofitar dos tirs lliures quan havia de llançar a fallar el segon. Amb 83-86 i amb un segon i una dècima de temps, Toolson va provar un triple des de gairebé mitja pista que va picar contra el tauler.

Peñarroya va disposar un cinc inicial amb Fisher, Toolson, Pere Tomàs, Zubcic i Lalanne, l'equip de gala. El Burgos també sortia amb tot el ferro, ningú no feia cap concessió. Per començar, jugada fins a sota cistella de Fisher que va obrir el marcador, que es posava amb 5-0 gràcies a un triple anotat per Tomàs. El Baxi s'escapava amb un 7-0 amb tirs lliures de Zubcic. Els visitants es van estrenar amb bàsquets de Frasier i Sutton, però els manresans manaven més amb el 9-4 convertit per Toolson quan Lunderg ja havia susbtituït Fisher. El Baxi aguantava davant (14-8).

Peñarroya va moure l'equip i va posar Sakho, Muñoz i Murphy. L'energia i l'encert de Lundberg van atorgar una renda de 20-11 a falta de dos minuts per acabar el quart. Sakho, que en defensa complia, va errar en un parell d'atacs i el Baxi perdia l'ordre a pista. Tot i Fisher, el quart acabava amb un 20-18 favorable.

Benite crea problemes

En començar el segon període, amb Muñoz i Tomàs coincidint com a ales, Fisher aguantava amb el triple del 23-17, però ben aviat va començar el festival de Benite, qui amb 10 punts consecutius va capgirar el resultat a 23-25 (min 14). El San Pablo prenia la iniciativa i ja no la deixaria.

Peñarroya va recórrer a Ryan Toolson i Cady Lalanne. Benite, tot un franctirador prou conegut a la lliga Endesa, va anotar el triple del 32-35 i la resposta en atac dels locals en aquesta fase del partit van ser els 9 punts seguits anotats per l'haitià Lalanne (37-37). En els 2 darrers minuts abans d'arribar a la mitja part, Peñarroya va treure de la pista Lalanne i Toolson (que ja tenien dues faltes cadascun) i els suplia per Sima i Jou. Al descans, el San Pablo manava 39-43.

Nervis i 15 punts per sota

El Baxi va encetar la represa amb els mateixos jugadors del principi, i amb les cistelles de Fisher (arribant ja als 12 punts) i Lalanne (11) es va situar a dos punts (41-43).

Però el San Pablo estava ferm i es va situar 9 punts per sobre amb un triple de Zipser (45-54, min 24). A la pista hi havia Sakho perquè el tècnic preferia que Lalanne no es carregués més de faltes.

I tampoc no podia faltar un clàssic d'aquesta temporada al Nou Congost, el xou arbitral. El veterà col·legiat García Ortiz va marcar passes i tècnica a Toolson, la seva tercera falta. Amb el públic molt calent, els àrbitres van xiular una doble antiesportiva a Sakho i Sutton. Quant al joc, el Baxi estava neguitós i espès. Zubcic va fallar un triple i Lima posava el 45-56.

Zubic, ara sí, va encertar des dels 6,75 i un altre intent de Fisher va picar al ferro, però Lundberg va col·locar un esperançador 50-56. Sakho va errar una safata i Zubcic anava a la banqueta, ja amb tres faltes. Amb 50-59, van entrar un altre cop Toolson i Murphy, i també ho feien Lalanne i Muñoz. El Burgos superava la barrera dels 10 punts amb un 50-65 molt ampli que va aconseguir retallar Murphy amb dos triples al darrer minut (56-65). El quart triple de Vitor Benite i la cistella de Lundberg deixaven en deu punts (58-68) la diferència.

Incertesa fins al darrer alè

Peñarroya va mantenir Lundberg de base i van retornar al parquet Toolson i Lalanne. Amb empentes i rodolons, el Baxi es va acostar a un 62-69 amb un rebot en atac de Cady Lalanne. El Baxi va pasar a jugar amb dos quatres (Murphy i Zubcic). Amb 6'46'' per davant va arribar el tercer triple de Murphy, providencial (65-71).

Fisher va tornar per disputar la recta final. La falta antiesportiva de Benite l'aprofitava Lundberg amb dos tirs lliures (67-71), però Murphy va errar un mig ganxo i el San Pablo es va situar altra vegada amb sis punts d'avantatge. Tomàs va posar el 69-73 i el 2+1 de Zubcic era el 72-75 a manca de 4 minuts.

Una falta en atac de Murphy la van compensar els àrbitres amb la de Sutton quan els visitants eren 72-77 per davant. Corey Fisher va aparèixer per aportar el 74-77, poc abans que Sutton fes una cistella i errés un tir lliure que va acabar amb rebot ofensiu i una nova personal del Baxi. Huskic només afinava en un dels llançaments des dels 4,60 m i deixava un 74-80 a manca de dos minuts i mig per acabar. Lalanne i Zubcic eren els pivots, els locals eren en zona i el triple d'Álex López va fer mal al Baxi (76-83), que va perdre la pilota al següent atac.

Toolson fallava des de fora, ahir no va ser el seu dia. Amb 58 segons de temps, Zubcic va anotar però va errar el tir addicional (78-83). Qui també va fallar dos cops des dels 4,60 m va ser un imprevisible Sutton, que va donar vida als manresans a manca de 51 segons. Lundberg, el millor ahir del Baxi, treia un fantàstic 2+1 que era el 81-83. A més, Huskic es va endur un gran tap de Zubcic i era Fisher qui mantenia el cap fred amb els tirs lliures que provocaven l'empat (83-83). Fitipaldo només en va transformar un (83-84) amb 19 segons vitals per jugar. Però al Baxi, ahir, li va sortir creu.