«No hem tingut la tensió necessària que requeria aquest partit per guanyar-lo»

Joan Peñarroya va fer una doble lectura en l'anàlisi del partit, que va ser també un resum de com es troba ara el Baxi Manresa, a falta de 10 jornades per acabar la lliga regular. «És veritat que ara estem jugant pitjor del que ens agradaria, ens manca una espurna que s'ha trobat a faltar en el partit d'avui. No hem tingut la tensió necessària que requeria un partit així per guanyar-lo. Però en un dia que no ha estat bo també cal valorar l'esforç i l'empenta de l'equip. Hem arribat als darrers 19 segons amb opcions de victòria, fins a la darrera jugada». El Baxi va retenir el basket-average amb el San Pablo (va guanyar de 8 punts a Burgos) i Peñarroya creu que «és important, però per davant hi ha molts partits. El que hem de fer és anar sumant victòries».

Es manté el setè lloc

Tot i perdre ahir amb el San Pablo, el Baxi continua al setè lloc de la classificació a la lliga ACB, amb 13 victòries, perquè l'Iberostar va caure ahir a la seva pista amb el cuer Delteco i es queda amb les 12 que ja tenia en vuitè lloc. Caldrà veure què passa amb els dos equips que es troben més a prop dels vuit llocs del play-off. Tant el MoraBanc com el Tecnyconta tenen 11 victòries, i avui juguen com a locals davant el Kirolbet Baskonia i l'Herbalife, respectivament. Amb onze es troba ara també el San Pablo Burgos, un altre rival a tenir en compte amb la seva ratxa de cinc victòries en els darrers sis partits. L'Obadoiro té 10 victòries i avui visitarà la pista de l'Unicaja.

Peñarroya va comparar ahir les sensacions amb què marxava del Congost amb les del matx que es va perdre amb el Joventut, en les primeres jornades: «El rival ens ha dominat clarament molts minuts però hem arribat a un final amb la disposició de guanyar. I això s'ha de tenir en compte perquè no tot ha estat un desastre».

Entre els aspectes dels quals no va acabar pas content, Peñarroya va destacar que «avui no ens hem passat bé la pilota i al descans ja havíem perdut 11 possessions, i al final han estat 19. També és clar que hem tingut greus problemes amb el rebot defensiu, i això els ha donat segones oportunitats. Ens ha faltat tensió en la lluita per les pilotes dividides, que la majoria anaven cap a ells. No hem fet un bon partit, això és clar, i hem mirat de buscar solucions, com la zona. En general, durant el partit hem triat males opcions en atac i al final també ens ha passat».

L'entrenador va lloar l'ajut del Nou Congost. «Mai no ens falla, ni ens fallarà. En bona part si hem pogut remuntar ha estat gràcies als nostres aficionats però ens ha faltat tensió a la pista. Aquest era un partit que podíem perdre per la qualitat del rival, que arribava en el seu millor moment. Ha estat com l'esperàvem, dur, i els errors en atac ens han pesat».

Peñarroya va agrair l'esforç de Fisher: «Només havia entrenat mitja hora amb la resta de l'equip aquesta setmana i ha estat un dels que ha entès millor el seu paper».