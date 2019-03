El Baxi rep el segon correctiu seguit a la pista d´un dels grans

El Baxi ha sortit amb Sakho per Lalanne respecte dels habituals en el cinc inicial, i s'ha posat a davant amb un triple de Pere Tomàs (2-5), però ha estat un miratge. El Barça ha mostrat tota la seva intensitat defensiva a partir d'aquest moment, ha robat pilotes per contraatacs clars, com un de Pau Ribas i, a més, un encertat Singleton, amb dos triples (17-7) ha obligat Joan Peñarroya a demanar el primer temps mort a 4.58 per al final del primer quart.

Però no ha servit de res. El Barça seguia prement l'accelerador i dos triples més de Singleton, sense resposta, han posat el 25-11 que ha crescut fins al 30-12 amb un triple d'un Kuric que li ha pres el relleu.

El primer quart ha finalitzat amb un 32-14 que encara creixeria a l'inici del segon període, malgrat un triple inicial de Murphy. Toolson ha comès la segona falta i Heurtel ha entrat a la pista per capitanejar tot un recital blaugrana. Entre ell i Kuric, autor d'un altre triple i de dues esmaixades gens habituals, han disparat el resultat fins al 50-20. A més, s'hi ha apuntat un ex del Manresa, Pierre Oriola, amb cinc punts. Un altre triple d'Heurtel ha donat la màxima diferència (55-24, a 3.14). En els darrers minuts, el Barça a aturat el ritme, ha introduït el fons de la banqueta, amb Pustovyi, Rolands Smits i Aleix Font, i una bons minuts de Jou i un triple de Zubcic han maquillat mínimament el resultat (57-30), incrementat pel Pustovyi (59-30, al descans).

Tercer quart positiu

Un dels punts positius del tercer quart va ser que la fluïdesa atacant del Barça es va aturar. Pustovyi es va convertir en un gran aliat dels manresans, errant tirs i cometent faltes, i un triple de Pere Tomàs i un altre de Zubcic van «acostar» el Baxi fins als 24 punts (60-36). De tota manera, els locals seguien ferms en defensa, aturant un mal Fisher i un desencertat Toolson, sotmès a un gran marcatge novament. La marxa de Pustovyi i l'entrada d'homes com Singleton han tornat a disparar el marcador fins al 72-38, amb el cinquè triple del nord-americà. Com a mínim, el quart ha estat favorable al conjunt de Peñarroya, que l'ha acabat guanyant per 18-19.

Però Pesic, el tècnic blaugrana, no deixa que el seu equip es relaxi i , tot i que no ha premut tant l'accelerador en defensa en els darrers deu minuts, en els quals ha encaixat 22 punts, ha tornat a augmentar el ritme en el tram final. Així, des del 88-64 de Sakho, a 4.28, ha anotat un parcial de 19-7, amb Pustovyi fent dues esmaixades i Aleix Font anotant els punts que feien que el seu equip arribés als 100. Al final, 36 de diferència, dos més dels obtinguts pel Reial Madrid al WiZink Center. Per sort, cap dels dos grans no es tornarà a creuar al camí del Baxi enguany.