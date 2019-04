Guillem Jou: «Ha estat dur, a la pista sentíem molta ràbia i impotència»

No agrada mai perdre, i menys de forma tant clara i contundent com li va tocar ahir a un Baxi que no va tenir capacitat de rèplica a la pista del Barça. Guillem Jou (21 anys) va estar en pista 15 minuts, el seu millor registre de tot el curs, però no va acabar content ni de la seva actuació personal ni tampoc de la de l'equip. «No, no ens ha sortit res bé i molt aviat hem quedat massa enrere, sense cap possibilitat de guanyar. És molt dur haver de jugar així, en aquestes condicions. A la pista el que sents és molta ràbia, molta impotència». De tota manera, l'ala de Llagostera mira cap endavant i va fer una crida a fer un gran esforç per guanyar «diumenge vinent l'Iberostar al Congost. Aquest és un partit en què ens hi jugem molt, hem d'anar a totes».

El president Josep Sàez tenia cara de circumstàncies, just davant de la porta del vestidor del Baxi Manresa. «Sabíem que el partit era molt díficil, davant del Barça, el líder. El nostre adversari s'ha endollat molt des de l'inici i ens ho ha complicat, ens exigia. De tota manera hem d'intentar, en tot moment, competir».

De cara als propers partits que ha d'afrontar el Baxi, el president manifesta que «dels jugadors no en tenim cap dubte, sabem de tot el que són capaços i ells mateixos són els que ens han dut fins a la gran classificació que tenim ara mateix. Hi confiem plenament de cara als partits importantíssims que han de venir. De tota manera, també és veritat que d'un partit com el d'avui, tot i tenir molt en compte l'adversari, n'hem de treure les conclusions més adequades de cara al futur».

Oriola: «Hem fet bona feina»

El jugador de Tàrrega del Barça Lassa, Pierre Oriola (26 anys), va contribuir amb 13 punts en els 24 minuts que va ser sobre el parquet en la clara victòria del seu equip. L'expivot del Bàsquet Manresa va explicar al final del partit que «el que teníem molt clar era que no podíem donar fàcilitats al Baxi, està fent una gran temporada i no podíem consentir que aquesta tarda jugués còmodament. Crec que hem fet una molt bona feina, tal com volia el nostre entrenador, sempre molt exigent».

Oriola va comentar de quina forma havien preparat el partit per mirar de desarticular les millors armes del Baxi: «Era important tenir molt controlat el seu base, ja que Fisher els controla el ritme que més els convé i és un jugador també amb una capacitat per anotar important. Després hi ha una altra peça que és vital per a ells com Lundberg, un home versàtil que els aporta molt i que crec que avui no ha pogut actuar amb el nivell d'altres dies. I era prioritari dominar aspectes com el rebot i la intensitat. No hem afluixat quan ja hem aconseguit els 20 punts perquè Pesic no ens deixa!».

El Barça arriba als moments més claus de la temporada, com els play-off de l'Eurolliga i la recta final de l'ACB, «en un molt bon moment de forma i confiança, és veritat. Ens anem preparant».

Sobre les seves declaracions de ser «antimadridista», Oriola diu: «Sempre desitges que perdi el teu etern rival però no vull cap mena de mal rotllo amb ningú».