Pesic: «El nostre primer quart ha estat excel·lent»

Svetislav Pesic es mostrava satisfet per la victòria i per com havia arribat: «Cal felicitar els meus jugadors. Sobretot hem fet un primer quart excel·lent, amb una gran defensa que ha tingut continuïtat en el nostre atac. I després no hem abaixat el ritme».

Guanyant de més de 20 els jugadors del Barça seguien amb la seva pressió asfixiant, i se li va demanar a Pesic si l'equip es troba en el millor moment de la temporada: «Hem d'estar en aquest nivell. Ara vindran uns partits decisius i cal continuar sent conscients que no podem relaxar-nos».

Se li va demanar també pel jove Aleix Font, que va debutar amb el primer equip anotant 7 punts: «Al Barça B ell és el jugador determinant, i cal que vagi agafant experiència per consolidar-se. Això d'avui li anirà bé de cara al futur».