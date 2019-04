Un dels àrbitres castigats per la final de Copa serà diumenge al Nou Congost

El col·legiat andalús adscrit al col·legi gallec Miguel Ángel Pérez Pérez serà el principal del partit que disputaran diumenge, al Nou Congost, el Baxi Manresa i l'Iberostar Tenerife. Serà el primer partit que arbitrarà després de la polèmica de la final de la Copa del Rei, amb el triomf final del Barça. Tant ell com l'àrbitre principal, Juan Carlos García González, han estat cinc setmanes sense arbitrar partits, castigats per la seva actuació en la jugada final, en què no van fer bon ús de l' instant replay i van donar per bona una cistella il·legal de Tomic que va donar el títol al Barça. L'acció va provocar la indignació del Reial Madrid, que va amenaçar d'abandonar la lliga. De moment, no ho ha fet.

A part de Pérez Pérez, arbitraran a Manresa Jorge Martínez Fernández i Javier Torres. Pel que fa a l'altre amnistiat, García González, serà el principal en el San Pablo Burgos-Montakit Fuenlabrada, juntament amb Vicente Bultó i Alfonso Olivares.