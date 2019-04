Gintvainis i el Baxi Manresa separen els seus camins

Punt final a la relació del jugador lituà Jokubas Gintvainis i el Baxi Manresa. Aquest matí de divendres, el club ha informat que ha pactat amb el base la rescisió del contracte del jugador. Ha estat dues temporades al Congost, on va arribar procedent de l'Osca de la LEB Or. En la campanya passada va contribuir a l'ascens a l'ACB i en aquest curs s'ha vist afectat per una lesió a l'espatlla de la qual no s'ha recuperat, i ara passarà pel quiròfan. En la temporada passada va contribuir a l'ascens a l'ACB com a suplent de Lluís Costa, amb 18 minuts de mitjana, 5,9 punts i 2,2 assistències.

Jakis Gintvainis, que té 24 anys, havia de ser el relleu aquesta temporada del base titular, primer d'Alex Renfroe i després de Corey Fisher. Però els problemes físics i la manca de regularitat l'han perjudicat i aquest paper l'ha anat assumint el danès Iffe Lundberg i també va debutar a l'ACB, en el partit a la pista del Madrid, el santpedorenc David Òrrit. De les 25 jornades disputades, Gintvainis ha participat en 18 partits amb mitjanes de 9 minuts en pista, 2,7 punts, 0,8 assistències i 1 rebot. Gintvainis ja no jugarà el partit d'aquest diumenge contra l'Iberostar Tenerife, al Nou Congost (12,30 hores).