El Baxi trenca la mala ratxa amb una victòria que val per dos

El Baxi Manresa ha trencat la mala ratxa de tres derrotes seguides a la Lliga Endesa amb una victòria vital per seguir en posicions de play-off. L'equip de Peñarroya, que ara és setè, ha superat un mal inici de partit i ha derrotat un Iberostar Tenerife que ara queda a dues victòries, més el bàsquet average, ja que s'ha recuperat el 77-75 amb el qual es va perdre el desembre a La Laguna. La defensa, sobretot en el tercer quart i en l'inici de l'últim, ha permès els bagencs obtenir dinou punts d'aventatge que els insulars només han pogut maquillar al final.

L'inici del partit del Baxi ha estat molt dolent. L'equip ha abusat dels llançaments de tres punts, els ha errat, i el Tenerife, amb molta tranquil·litat ha anotat primer dos triples, mitjançant Abromaitis i Brussino, i després ha trobat a l'interior un Iverson que ha anotat i distribuït. El segon triple d'Abromaitis ha obligat Peñarroya a demanar el primer temps mort amb 4-15 amb només 4 minuts i 17 segons de joc. Per sort, i després d'una llarga aturada per problemes amb la taula, l'equip bagenc ha començat a trobar la punteria, de la mà de Zubcic i, sobretot, d'Álvaro Muñoz qui, amb dos triples, ha acostat el seu equip fins al 13-18, millorat al 15-18 amb una safata de Lundberg i després amb un 17-20 gràcies a una recuperació del mateix danès. En el tram final, però, dues accions de l'ex del Manresa Davin White, amb un triple i una inexistent falta en atac de Lundberg al mateix nord-americà, han deixat el 17-23 al final del primer període.

El Baxi ha fet un bon inici del segon període, primer trobant Sakho a l'interior i després un triple de Murphy, dos tirs lliures de Lundberg i un bàsquet de Toolson per capgirar el resultat (26-25). Un triple, el tercer, de Brussino i una antiesportiva de l'escorta d'Arizona a Bassas ha permès agafar aire al Tenerife (26-30). El partit ara era més espès en atac. Toolson mantenia el seu equip en atac, però la zona es col·lapsava amb la tornada dels titulars a pista (28-32, després d'una esmaixada d'Iverson). Amb 30-35, després d'un triple de Staiger, el setè de tretze intents canaris, l'atac local s'ha encallat amb Fisher a la direcció, ja que Lundberg havia comès la segona falta.

Per sort, la defensa ha mantingut els bagencs a poca distància i un bàsquet i dos tirs lliures del mateix Fisher, dos taps, de Lalanne i Sakho i un cop de dits del mateix congolès ha tornat a donar avantatge als locals (36-35). En els millors minuts manresans, Zubcic ha provocat una falta en atac de Niang i ha anotat dos tirs lliures, i dos llançaments des de la personal de Pere Tomàs han atorgat el màxim avantatge (40-35), amb la comandància en el joc de Fisher. L'Iberostar ha estat afortunat amb un triple damunt del final de possessió d'Abromaitis a 13,5 segons (40-38) i Toolson s'ha menjat l'última pilota, amb la qual cosa l'avantatge no ha pogut créixer al descans.



El distanciament

El tercer quart ha estat el de la defensa. Les faltes de Cady Lalanne han obligat Peñarroya a apostar per Jordan Sakho primer i per Yankuba Sima després i, amb el seu suport a dins de la zona, i les errades del Tenerife en tirs exteriors alliberats, el Baxi ha aconseguit anar-se escapant en el marcador. En aquest sentit, les penetracions de Lundberg, els triples de Zubcic i Murphy i l'efectivitat dels dos pivots no han trobat resposta en Brussino, l'únic dels visitants que semblava encertat després de l'apagada d'Abromaitis. Així les coses, i amb un triple final de Fisher, que s'ha torçat el peu en xafar el de Niang en la suspensió, el Baxi ha marxat a l'últim descans amb un clar avantatge de dotze punts (63-51) i amb el pavelló animant molt.

I la tendència ha seguit a l'inici de l'últim. L'encert de Zubcic i els bàsquets de Lundberg i Sima han donat el màxim avantatge als bagencs (71-52) enmig d'un ambient de festa. Però aleshores ha reaccionat l'Iberostar. Ha reaparegut Abromaitis i una sèrie d'encerts i errades locals en atac han situat els canaris a només nou punts (73-64) encara amb cinc minuts per jugar. El partit encara no estava acabat. Sakho ha donat aire amb el 75-64, però un tir lliure de Staiger i el 24è punt d'Abromaitis, amb un triple, han situat un inquietant 75-68.

En aquest moment ha arribat una acció clau. Amb el final de la possessió amençant, Toolson ha anotat un triple estratosfèric a tauler (78-68) que sembava que podia donar tranquil·litat a l'equip amb més de tres minuts per jugar. San Miguel ha tornat a la línia (78-69), però Sakho ha tornat a ajudar, aquest cop amb un llançament des de cinc metres que ha posat el 80-69. De tota manera, el Tenerife no es rendia. El cinquè triple de Brussino ha situat el 80-72 quan encara faltava un minut i mig. Era el moment de jugar amb el rellotge. Fisher ho ha interpretat i, després d'errar un triple, ha buscat les penetracions i la línia de tirs lliures. Calia pensar també en els dos punts d'average, que poden ser importants en la lluita per entrar al play-off.

A 1.14, el base nord-americà ha anotat dos tirs lliures tranquil·litzadors (82-72). De fet, el Baxi només n'ha fallat un, mitjançant el mateix Fisher, en el 22è intent de l'equip. Amb 85-76 San Miguel també ha buscat els tirs lliures a 39 segons, però n'ha fallat un altre. Toolson no ha errat (87-77), però un bàsquet d'Iverson i una falta d'atac de Fisher han provocat que el partit s'allargués. A sobre, Abromaitis ha anotat de tres (27 punts) i ha posat un perillós 87-82, més pel bàsquet average que no pas pel partit a 17 segons. Peñarroya ha demanat el seu últim temps mort per servir des de l'altra pista. Els col·legiats no han volgut indicar un clara falta a Toolson, que l'ha haguda de passar a Lundberg, que ha rebut falta. El danès no ha fallat i ha completat un gran partit des de la línia de tirs lliures (7 de 7) fins al 89-82. Iverson, en un rebot d'atac, ha escurçat fins al 89-84 però ja era tard. Una falta de White a Fisher a 3,5 segons ha provocat que el triple final de San Miguel (91-87) ja no tingués importància per recuperar l'average.

BAXI MANRESA: Fisher 16, Toolson 18, Pere Tomàs 2, Zubcic 12, Lalanne 4 –cinc inicial- Jou, Lundberg 14, Murphy 5, Sima 4, Sakho 10 i Álvaro Muñoz 6.

IBEROSTAR TENERIFE: Bassas 4, Staiger 3, Brussino 19, Abromaitis 27, Iverson 15 –cinc inicial- San Miguel 9, Niang, Sebas Saiz 4, Joesaar, Gillet, White 3 i Richotti

Àrbitres: Pérez Pérez, Martínez Fernández i Torres

Parcials: 17-23, 40-38, 63-51 i 91-87