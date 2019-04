Álvaro Muñoz: «Hem sigut un equip, tothom ha aportat per poder vèncer»

Els jugadors del Baxi Manresa es mostraven satisfets per haver aconseguit un triomf treballat que els manté en zona de play-off, en la setena posició. Álvaro Muñoz, el capità, va manifestar que «fins final de temporada crec que tots els partits seran així, de lluita i de molt esforç, tots els equips de la lliga, per una o altra raó, ens estem jugant molt. Nosaltres veníem de la dinàmica negativa de les tres derrotes consecutives i, en la part final, això també ens ha influït. De tota manera, hem fet un partit que ha estat molt seriós i hem sigut un equip per poder guanyar».

Sobre els seus dos triples, que va anotar en el primer quart i que van ajudar a millorar l'anotació en un moment complicat, Muñoz va comentar que «jo intento fer bé la meva feina i avui m'han entrat els tirs. A més, intento defensar dur. Crec que ha estat una victòria de caràcter contra un gran rival».

Sobre les tres derrotes que tenia en la sèrie negativa el Baxi, Muñoz explicava que «dues van ser molt engruixides i amb sensacions ben dolentes. L'ansietat que teníem per tornar a vèncer i poder retenir l'average s'ha notat. El dissabte, en el partit contra el Delteco, segur que ens trobarem un equip que vindrà amb el ganivet a la boca i que aquesta jornada ha remuntat 22 punts a l'Estudiantes».

Pere Tomàs, que encara manté molèsties a l'espatlla pel cop rebut davant de l'Obradoiro, va explicar que «avui sabíem que seria un partit molt complicat. Al principi hem sortit forts però hem comès errors i l'Iberostar n'ha tret profit. No ens hem arronsat i l'equip ha recuperat el seu millor bàsquet. En el darrer quart, com ja ens ha passat altres cops, ens ha faltat un xic més de serenitat, i ho hem de millorar per evitar ensurts».

Ryan Toolson definia el partit com «de moltes ratxes. L'inici de partit ha estat dolent però després del descans hem trobat la forma de sentir-nos còmodes, fer el joc que ens convenia, i pressionant més en la defensa. Hem acabat amb 5 jugadors anotant més deu punts. El nostre objectiu, quan sortíem del vestidor després del descans, era el de canviar la dinàmica del partit i ho hem aconseguit».

Sobre el neguit del darrer quart i el seu triple per tauler va explicar que «quedava molt poc temps de possessió i jo no veia ningú sol, i he hagut de llançar. Ha entrat de sort, pensava que el fallava. Però ens mereixíem tenir aquesta sort, i la pilota ha entrat».

Rodrigo San Miguel, exjugador del Manresa i ara a l'Iberostar, va jugar un bon partit amb 12 punts anotats (2/2 en triples), repartint 8 assistències, i acabant amb un 24 de valoració. El base aragonès deia al final que «al primer quart hem fet el partit que ens convenia, defensant bé al Baxi i anotant els nostres tirs oberts. El parcial que ens han clavat de 10-0 abans de la mitja part ha sigut un avís però tan sols perdíem de dos. En el tercer quart ni ells ni nosaltres no hem començat gaire fluids però en els darrers minuts d'aquest període se'ns han escapat i han arribat a tenir un avantatge de 19 punts ja en la part final del partit. Ho hem intentat, hem remat per intentar salvar l'average particular però no ho hem aconseguit. La derrota és dura i ens allunya del play-off».