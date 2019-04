Peñarroya: «No era cap drama haver perdut 3 partits però necessitàvem tornar a guanyar»

Feia un mes, des del dia 9 de març, quan el Baxi va vèncer l'Obradoiro, que els manresans no sabien què era guanyar un partit. Ahir els de Joan Peñarroya ho assolien i el tècnic valorava que «acumulàvem tres derrotes seguides, no era una cosa dramàtica perquè als rivals als quals ens havíem enfrontat, com el Madrid i el Barça, eren de molta categoria. Però és clar que ens era necessari guanyar i fer-ho aquí al Congost, amb la nostra gent, ha estat ideal per retrobar-nos amb la victòria».

Sobre l'Iberostar Tenerife deia que «és un adversari que malgrat la ratxa de derrotes que porta és un equip que lluita, com nosaltres fem, per les posicions de davant. És un equip expert, que ha entrat a la Final Four de la competició de la Champions League, la BCL. Hem començat el partit regular. Crec que les primeres situacions en defensa són molt bones, que en atac també però ens falta tenir encert. A partir d'aquí ens diluïm una mica i ells ens anoten molt, 14 punts, en tres o quatre minuts i de forma massa fàcil. Hem canviat la tendència i a partir de posar més energia dominem el ritme amb uns jugadors que surten des de la banqueta molt connectats, i ens aporten uns intangibles que són els que moltes vegades ajuden els equips a guanyar. Juguem durant força minuts molt bé, controlem el rival, dominem el rebot, fem un bon bàsquet, el que més ens ha caracteritzat durant la temporada. Però aquí desconnectem, veiem el partit molt encarat i Abromaitis fa una sèrie de punts consecutius i fa que l'Iberostar es recuperi. Si bé és cert que penso que nosaltres no hem patit en cap moment per la victòria, ni inclús per l'average, sí que és cert que els últims minuts, tant des del punt de vista ofensiu com en el defensiu, han estat molt pobres. En el darrer quart ens han clavat 36 punts i no hem atacat bé tots i els nostres 28 punts, molts de tir lliure. Hem perdut aleshores la clarividència que portàvem i ens ha fet acabar el partit amb unes sensacions estranyes després de fer un bon partit i haver assolit una gran victòria. Hem de millorar els primers minuts d'avui i aquests 7 darrers. A manca de vuit jornades ja portem 14 victòries assolides, i amb aquesta xifra ningú mai no ha baixat a la història de l'ACB. No ens conformem amb això però és evident que és una gran notícia».

L'entrenador del Baxi va lloar la feina completa de l'equip; «a més de jugadors que sempre responen bé, cal destacar la feina d'homes com Sima o Jou que, quan ells han estat en pista, hem aconseguit uns parcials a favor importants. No ha anotat, però Tomàs ens ha agafat 10 rebots». Preguntat per Sakho, un dels destacats del partit, sobre si està agafant la forma després de la lesió, va afirmar que «una flor no fa estiu. Ha estat bé, ell és un jugador que ens dóna unes coses diferents a Lalanne, i tàcticament en defensa és bo. El necessitem al seu millor nivell, que estigui molt centrat. Quan està així, està molt clar que és un jugador important per a nosaltres».

Sobre el proper oponent, que és el cuer Delteco al Congost, va dir que «encara no hi penso, estic assaborint la victòria, però la dada que és aclaridora és que en dels últims 7 partits porta 5 victòries, amb això està tot dit».