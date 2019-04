VÍDEO | L'evolució dels punts anotats a l'història de l'ACB: quin lloc ocupa el Bàsquet Manresa?

Les gràfiques amb l'evolució de determinats elements s'han posat de moda a les xarxes socials. Aquestes eines visuals s'han fet amb l'evolució dels diners d'empreses, els gols marcats pels màxims golejadors d'Europa, etc. Ara, ha arribat el torn de l'ACB.



La màxima competició de bàsquet estatal ha publicat una gràfica amb l'evolució històrica dels punts anotats pels equips que hi han passat. El Bàsquet Manresa apareix entre els primers equips a partir dels anys 70 i s'hi queda fins ara, quan ocupa la sisena posició, per sobre de l'Unicaja, el Valladolid i el València Basket.





Evolución de puntos en la historia de la Liga: una carrera interminable... ¡y preciosa! pic.twitter.com/6Ta5EeRPcF — Liga Endesa (@ACBCOM) 9 d'abril de 2019