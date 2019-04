Corey Fisher estarà a punt per jugar aquest dissabte contra el Delteco

El base nord-americà del Baxi Manresa Corey Fisher podrà jugar aquest dissabte el partit de la 27a jornada de lliga que enfrontarà el seu equip i el Delteco GBC, el cuer de la Lliga Endesa, al Nou Congost. Així ho ha confirmat aquest divendres el tècnic, Joan Peñarroya, que en la roda de premsa previa a l'enfrontament ha explicat que "contra el Tenerife vam acabar amb una sèrie de jugadors tocats. A Corey [Fisher] és a qui més li ha costat, però hi serem tots". Fisher es va torçar el peu en xafar el del pivot de l'Iberostar Niang, però va poder acabar el duel de diumenge passat.

Pel que fa a la visita del Delteco, Peñarroya ha avisat que "arriben en el seu millor moment, amb quatre victòries en set partits i jugant un bon bàsqute". Va afegir que "no és un partit per mirar la classificació i veure quin lloc hi ocupen, sinó per mirar com ho han fet en els dos últims mesos, i ho estan fent molt bé".