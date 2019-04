La visita dels guipuscoans inicia un seguit de tres partits contra equips que es juguen la salvació

El tram final del mes d'abril servirà perquè el Baxi Manresa es jugui una part de les seves possibilitats de ser al play-off contra rivals que arriben molt necessitats al tram final de la temporada, en la seva lluita per evitar el descens a la lliga LEB Or. Així, tres dels cinc equips que ara mateix tanquen la classificació s'enfrontaran al conjunt de Peñarroya en quinze dies. No són adversaris directes, però sovint aquests enfrontaments són més perillosos, ja que els equips de la zona baixa solen sumar molts triomfs en aquestes instàncies de la competició perquè els són imprescindibles per sobreviure.

D'aquesta manera, el Delteco visita diumenge el Congost amb set victòries, a una del Breogán i l'UCAM Múrcia i a dues del Gran Canària i l'Estudiantes. Els insulars seran, precisament, els rivals dels manresans dissabte que ve, dia 20, a Las Palmas. L'equip l'entrena ara Pedro Martínez i sembla que sortirà de la zona baixa un cop eliminat de l'Eurolliga. El triplet de duels el tancarà la visita de l'UCAM Múrcia, que també ha canviat d'entrenador i ara dté Sito Alonso. La jornada electoral serà també de bàsquet al Congost.