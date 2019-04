El play-off pot arribar amb 3 victòries més

En els darrers deu anys, des del 2009, i amb dades de nou lligues, tots els equips que en la jornada 27 de l'ACB portaven 15 victòries i van sumar tres triomfs més en els set partits restants van entrar als play-off. És a dir, que el 18 pot ser el número màgic per al Bàsquet Manresa, que des de dissabte té 15 partits al sarró arran de la victòria sobre el Delteco basc.

Des de la temporada 2009-10 fins a la 2017-18, setze vegades hi va haver equips amb quinze triomfs en aquestes alçades de la lliga. Tan sols l'UCAM Múrcia i el Montakit Fuenlabrada, en el curs passat, es van quedar fora del play-off. Van guanyar només 2 partits més en 7 jornades i les 17 victòries (dels 34 partits de lliga regular) no els van permetre entrar a la llista dels 8 equips per disputar les sèries per al títol de l'ACB.

El cas més similar al del Baxi és el del Lucentum Alacant en la lliga 2011-12, que era setè, com l'equip manresà a hores d'ara, gràcies a 15 victòries en 27 partits. Al final es va classificar vuitè amb balanç de 18-16. Sis vegades els equips van fer un 4 de 7, en quatre van vèncer 5 partits de 7 i el que més va sumar va ser el CAI Saragossa del 2013, que va arribar als 21 triomfs (6 de 7 victòries), que li va permetre situar-se en el cinquè lloc. En els play-off es va enfrontar als quarts de final al València i el va eliminar. El CAI de José Luis Abós va ser eliminat pel Madrid a les semifinals.



Quatre sortides i tres al Congost



La cistella al límit de Laprovittola que ahir va donar la victòria sobre el San Pablo al Joventut (88-85) ha fet recuperar el 6è lloc a la Penya. El Baxi tanca la jornada setè amb les mateixes 15 victòries, però sí que van perdre altres rivals directes. Ho va fer el Tecnyconta davant del Barça, i els aragonesos són vuitens amb 14 victòries, i l'Andorra tot i posar-ho molt dífícil al Kirolbet Baskonia (84-82). L'Iberostar, que sí que va derrotar l'UCAM, és novè amb 13 victòries, les mateixes que l'Andorra; ambdós, de moment, fora de zona de play-off.

Al Baxi li queden quatre partits a fora i tres a casa. El calendari ha estat dur en els desplaçaments: en la segona volta es va guanyar en la visita al Breogán però després s'ha perdut a les pistes de l'Unicaja, del Madrid i del Barça. En canvi, al Congost el balanç és molt positiu, 5 victòries en 6 partits. Només es va relliscar amb el San Pablo, i hi han anat caient, tot i les dificultats en la majoria dels partits, el València, l'Estudiantes, l'Obradoiro gallec, l'Iberostar i el cuer Delteco.

L'abril s'acabarà amb els partits a la pista de l'Herbalife, dissabte, i rebent l'UCAM Múrcia, el dia 28, un equip molt necessitat i que és a la zona baixa. El 5 maig s'anirà a Vitòria per jugar amb el poderós Baskonia i el divendres 10 es rebrà l'Andorra. Un partit que podria ser clau, com la visita al Joventut del diumenge 12 en una setmana que es preveu frenètica. El partit amb el Fuenlabrada a casa (dia 19) i el de Saragossa (26) seran el colofó.