El Baxi es desplaça a Las Palmas buscant la tercera victòria consecutiva

El Bàsquet Manresa intentarà, aquest dissabte, sorprendre l'Herbalife al Gran Canaria Arena (20,30 hores) en la que seria la seva tercera victòria consecutiva després dels triomfs casolans davant l'Iberostar Tenerife i el Delteco que l'han consolidat en posició de play-off amb 15 partits guanyats dels 27 disputats fins ara. L'entrenador Joan Peñarroya ha dit sobre l'evolució de Fisher, que no va jugar el darrer partit davant del Delteco, que "en principi, estem tots, a manca d'un entrenament". Qüestionat sobre si Fisher ja estava entrenant amb el grup, ha afegit que "té el problema del turmell però ha fet els entrenaments amb normalitat, controlant-li les càrregues". La lesió de Fisher és al turmell dret (el club no n'ha facil·litat informe mèdic) i caldrà veure quina serà la seva participació, dissabte a Las Palmas. El Gran Canària porta 10 victòries però en les últimes 6 jornades ha guanyat 4 partits, 3 d'ells des de l'arribada de Pedro Martínez com a tècnic.

Joan Peñarroya, que precisament aquest dissabte fa 50 anys, ha manifestat que "ha estat una setmana més curta de l'habitual pel que fa als entrenaments, però hem treballat bé. Estem preparats per enfrontar-nos a un rival que ha canviat des de l'arribada de Pedro Martínez i també d'algun jugador nou que els hi ha donat un plus. És un equip que, deixant de banda la competició de l'Eurolliga que ja ha acabat, segurament estarà més concentrat en assumir situacions tàctiques que li planteja l'entrenador. Està ple de bons jugadors i ha tingut un any complicat que ha influït que no esté en les possicions de dalt, que és on acostuma a estar. Està necessitat, vol guanyar; tot i que penso que no patirà per salvar-se, és veritat que està a prop de les últimes posicions i és una situació en la qual no s'hi troba còmode. Com a local, però, està jugant molt millor, vé amb la moral alta per la victòria a Fuenlabrada i sabem que, si volem tenir possibilitats de guanyar, haurem de fer un molt bon partit a Las Palmas".

Pel que fa a la incorporació de l'ala-pivot Jacob Wiley, l'entrenador del Baxi opina que "els hi ha donat molta energia. Ells jugaven amb ala pivot molt grans i ell no té tanta envergadura però juga molt bé corrent el camp, fent continuacions, movent-se per sobre l'anella moltes vegades... Amb el joc que té Gran Canària d'ocupar molt bé les posicions de tres punts, aquests espais que li queden els aprofita. Està fent onze llançaments de dos punts i amb gairebé un 70% d'efectivitat. És un home que els hi ha aportat més virtuts però la seva plantilla és llarga i de molta qualitat. Tenen tres bases de primer nivell, amb un Hannah que és més protagonista que Radicevic o Oliver però ja sabem que l'Albert pot tenir el dia en qualsevol moment. Eriksson, des de l'arribada del Pedro, crec que en 20 minuts està fent un promig de 19 punts i ficant quatre triples, amb un 60% d'efectivitat. Després tenen per triar amb Strawberry, Paulí, Rabaseda. Ja coneixem a Vene de quan va està aqui i la última vegada que vam jugar contra ell, a Fuenlabrada, ens va fer molt mal i ara ha tornat a jugar en la posició de quatre que quan el van fitxar a Las Palmas estava actuant de tres. Balvin està a un gran nivell, Tillie segurament està en el millor moment de la temporada. És un gran equip però nosaltres també tenim ganes de fer-ho bé per mantenir la nostra posició de privilegi".

El Baxi ha perdut els darrers partits de visitant en pistes d'equips grans com l'Unicaja, el Madrid i el Barça. Peñarroya declara que "l'equip no té pas la sensació de no poder guanyar a fora, de fet hi hem sumat 7 victòries que per un equip com el Baxi Manresa són moltes. Sí tenim aquesta sensació, haurem d'anar al metge, i que ens doni alguna pastilla! Sabem que tothom es juga moltíssim i que, per guanyar partits, has d'estar de sòlid, fer les coses bé més enllà de l'encert. Has d'intentar tenir l'energia necessària per disputar els partits en aquest moment de la temporada. L'equip està preparat i sap com ha d'afrontar-ho".

Quan se li ha demanat la seva opinió per l'èxit del València Basket a l'Eurocup, amb Jaume Ponsarnau i Rafa Martínez a les seves files, Peñarroya ha afrimat que "estic molt content per ambdós. Pel Jaume perquè sé que l'any no ha estat fàcil i guanyar de la forma brillant que ho han fet és espectacular, una competició europea important. És una victòria molt merescuda en una gran carrera com porta el Jaume. Quant al Rafa, ell ha fet més gran la seva llegenda a València. Està clar que la seva samarreta penjarà a la Fonteta o al pavelló nou que facin. A partir d'aqui ens han fet una mica de putada, perquè s'han classificat per a l'Eurolliga i ens han deixat sense lloc a nosaltres!".